Anne Berner tyrmää VR-väitteet: ”Perusteeton huoli – Tässä kohtaa syytä oikaista”

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kiistää, että raideliikenteen kilpailulle avaamisen ja VR:n pilkkomisen taustalla olisi halu laskea palkkoja.

Kaikki oppositiopuolueet – SDP, perussuomalaiset, vihreät, vasemmistoliitto, RKP ja kristillisdemokraatit – jättivät hallitukselle välikysymyksen uudistuksesta.

–Välikysymyksessä on arveltu, että jatkossa kilpailu käytäisiin lähinnä henkilöstöä ja palkkoja karsimalla. Tämä on perusteeton huoli. Maissa joissa henkilöjunaliikenne on avattu kilpailulle, liikenteen kysyntä ja tarjonta ovat kasvaneet merkittävästi. Tämä on lisännyt myös osaavien työntekijöiden tarvetta ja kilpailu on näkynyt myös kohonneina palkkoina, Berner vastaa eduskunnassa.

Berner täsmensi, että kun VR pilkotaan kaikkiaan neljäksi yhtiöksi, kaikki työnantajaa vaihtavat työntekijät siirtyvät vanhoina työntekijöinä.

Välikysymyksessä esitetään myös, että Bernerin ajama kilpailutusmalli synnyttäisi pikemminkin uusia alueellisia monopoleja VR:n nykyisen valtakunnallisen monopolin tilalle. Tämä ei Bernerin mukaan pidä paikkaansa.

–Tässä kohtaa on syytä oikaista vääriä käsityksiä. Hallitus on päättänyt, että kilpailu avataan alueisiin ja palvelukokonaisuuksiin perustuvien käyttöoikeussopimusten pohjalta. […] Käyttöoikeussopimukset eivät takaa operaattoreille yksinoikeutta kilpailutetuille alueille, Berner vastaa.

–Lisäksi on esitetty huoli, että Suomen rataverkolle ei mahtuisi lisää liikennettä. Näin ei todellisuudessa ole. Rataverkkomme käyttöaste on yksi Euroopan alhaisimpia ja liikennettä voitaisiin lisätä merkittävästi koko rataverkolla. VR on vähentänyt liikennettä viime vuosina runsaasti usealla rataosalla. On totta, että pääkaupunkiseudun liikenteessä ratakapasiteetti alkaa olla etenkin ruuhka-aikoina täydessä käytössä, Berner toteaa.