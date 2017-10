Epäluottamuslause Anne Bernerin VR-uudistukselle: ”Hallitus on päättänyt huutokaupata valtionyhtiön liiketoiminnan”

Eduskunnan oppositiopuolueet ovat yhdessä jättäneet välikysymyksen hallitukselle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) suunnittelemasta raideliikenteen uudistuksesta.

Hallituksen mallissa tarkoitus on pilkkoa valtion junayhtiö VR eri osiin ja avata henkilöjunaliikennettä kilpailulle. Suomi jaettaisiin alueisiin rautateiden matkustajaliikenteen osalta ja alueet kilpailutettaisiin Etelä-Suomen lähiliikenteestä alkaen eri toimijoille käyttöoikeussopimusten pohjalta.

–Oppositiosta käsin on hankala nähdä, miten hallitus aikoo tavoitteissaan onnistua, mikäli uudet toimijat eivät investoi uuteen kalustoon, joilla junavuoroja voidaan lisätä. Toinen pullonkaula on rataverkkomme, joka on jo nyt pääratojen osalta täydessä käytössä, ja johon tarvitaan tuntuvia investointeja, kritisoi välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja Harry Wallin (sd.).

Wallin huomauttaa, että raideliikenteen kilpailua rajoittaisi sekin, että alueille olisi syntymässä yhden operaattorin monopoli.

–Enemmänkin näyttää siltä, että hallitus on päättänyt huutokaupata valtionyhtiön liiketoiminnan, arvostelee Wallin.

Piilotetut selvitykset

Wallin vaatii hallitusta selvittämään kilpailuttamisen avaamista laajemmin. Hän huomauttaa, että hallituksen teettämät selvitykset henkilöjunaliikenteen avaamisesta kilpailulle ”nimenomaan Suomen liikenteessä […] toteavat hallituksen mallin vaikutukset negatiiviseksi”.

Selvitykset on julkistettu valtioneuvoston kanslian ja liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla. Osa sivuista on kuitenkin salattu.

–Hallituksen valmistelua kilpailutuksen suhteen ei voi pitää tasapainoisena, kun saamme lukea lehdistöstä piilotetuista selvityksistä.

–Väärällä valinnalla voimme tehdä miljardiluokan vahingot suomalaiselle yhteiskunnalle, sähköisen liikenteen edistämiselle sekä valtionyhtiölle osana kansallisomaisuuttamme, Wallin huomauttaa.

Wallin myöntää, että kilpailu tulee olemaan tosiasia raideliikenteessä, mutta sitä tulisi hakien oppia HSL:n kilpailutuksesta pääkaupunkiseudun lähiliikenteessä. Hänen mukaansa Bernerin malli on hätiköity.