Jyrki Kasvi näpäytti Anne Berneriä: ”Jos vääriä käsityksiä on, johtunut nimenomaan salailusta”

Vihreiden kansanedustaja Jyrki Kasvi kritisoi liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) kaavailemaa uudistusta junaliikenteen avaamisesta nykyistä laajemmin kilpailulle.

Kasvin mukaan hallituksen toiminnan arviointi on ollut vaikeaa ja hän kritisoi hallituksen salanneen selvityksiään päätöksensä taustalla. Selvitykset on julkistettu valtioneuvoston ja liikenne- ja viestintäministeriön verkkosivuilla, mutta osia niistä on salattu.

–Nytkin tilannekuva on epäselvä, sillä selvitykset ovat ristiriitaisia ja VR:n tiedot on niistä poistettu. Avoimuus ja parlamentarismi ovat joutuneet romukoppaan. Ministeri Berner, jos oppositiolla on ollut vääriä käsityksiä, se on johtunut nimenomaan tästä, Kasvi näpäyttää Berneriä.

Vastatessaan välikysymykseen Berner huomautti, että oppositiossa on ollut vääriä käsityksiä uudistuksesta ja sen keskeisistä kohdista.

