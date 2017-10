Ahvenanmaan separatistipuolue haluaa itsenäisyydestä kansanäänestyksen – ja uskoo tulokseen ”kyllä”

Itsenäistä Ahvenanmaata ajava Ålands Framtid (Ahvenanmaan tulevaisuus) haluaa, että Ahvenanmaan itsenäisyydestä järjestetään kansanäänestys. Puolueen puheenjohtaja Axel Jonsson uskoo, että tulos voisi olla kyllä itsenäisyydelle.

Itsenäistymiskysymykset ovat nousseet keskusteluun Katalonian tapahtumien johdosta. Katalonia järjesti itsenäisyydestään kansanäänestyksen, jonka Espanja yritti laittomaksi katsomanaan estää. Äänestyspäivä äityi sunnuntaina väkivaltaiseksi.

Jonsson sanoo Uudelle Suomelle, että Ahvenanmaankin pitäisi saada järjestää kansanäänestys, mutta vain siinä tapauksessa, että enemmistö Ahvenanmaan parlamentissa kannattaa äänestysajatusta.

–Se on ainut oikea tie, Jonsson sanoo Uudelle Suomelle.

– Prosessin pitää olla demokraattinen.

Separatistiliike ei ole aivan mitätön, sillä puolueella on nuoren johtajansa Jonssonin lisäksi kaksi muuta edustajaa Ahvenanmaan maakuntapäivillä, mikä tarkoittaa 10 prosentin kannatusta 30-päisessä alueparlamentissa.

Puolueen kannatus on pysytellyt 10 prosentin tuntumassa viime vuosina, mutta Jonsson uskoo, että ajatusta itsenäisyydestä tuetaan jonkin verran myös muissa puolueissa, vaikka se ei muiden asialistalla olekaan. Hän arvioi karkeasti, että itsenäisyyden puolella on tällä hetkellä noin 20–30 prosenttia ahvenanmaalaisista.

Silloinhan kansanäänestyksen tulos olisi ei?

–En sanoisi niin, koska esimerkiksi Skotlannissa ja Kataloniassa vuonna 2014 puoli vuotta ennen kansanäänestystä alkoi keskustelu tulevaisuudesta ja ihmiset alkoivat pohtia, mikä todella olisi paras ratkaisu. Sekä Kataloniassa että Skotlannissa pelkkä kansanäänestyksen järjestäminen lisäsi itsenäistymisen kannatusta.

Mielipidemittausten perusteella Skotlannista olisi voinut tulla myös kyllä-tulos, mutta hiukan yli puolet äänesti vastaan vuonna 2014. Katalonia äänesti tuolloin kirkkaasti itsenäisyyden puolesta, mutta vain symbolisesti ja pienellä äänestysprosentilla.

Uskotko siis, että Ahvenanmaalla olisi mahdollisuus, jos kansanäänestys järjestettäisiin nyt?

–Ehdottomasti!

Jonssonin mukaan suurin syy siihen, miksi Ahvenanmaan pitäisi itsenäistyä, on kielikysymys. Hänen mukaansa Suomesta on käytännössä tulossa yksikielinen maa ja yhä harvempi suomalainen osaa ruotsia. Hän huomauttaa, että vuoden 1921 kielilupauksen mukaan ”Ahvenanmaan pitäisi voida luottaa siihen, että Suomi puhuu Ahvenanmaalle Ruotsia”.

Jonssonin mukaan itsenäistymiseen liittyy muitakin puolia. Hänen mielestään Ahvenanmaalla olisi paremmat mahdollisuudet tehdä oma, hyvä tulevaisuus itsenäisenä pienenä valtiona. Hänen mielestään pienuudesta on etua. Hän huomauttaa, että monilla mikrovaltioilla menee todella hyvin.

–Tämän päivän suhde Ruots… Ahvenanmaan ja Suomen välillä olisi parempi pikemminkin hyvinä naapureina kuin riitelevänä avioparina, jollaisena näemme sen tänä päivänä. Meillä on paljon kiistoja kielestä ja rahasta.

Lue lisää: Entä jos Ahvenanmaa haluaisi itsenäistyä? – Näin Suomi on takavuosina vastannut

Jonssonin mielestä hyvä naapurisuhde olisi järkevämpi vaihtoehto. Hän huomauttaa, että Pohjoismailla on historiassa hyviä kokemuksia vastaavasta. Esimerkkinä hän mainitsee Ruotsin ja Norjan sekä Tanskan ja Islannin, joilla on hyvä suhde nykyisin.

–Näemme, että olisi parempi elää erillisissä valtioissa.

Katalonian itsenäistymiskeskustelussa on nostettu esiin se, miten kallis vaihtoehto itsenäistyminen olisi. Myös Ahvenanmaa on monella tavalla riippuvainen Suomesta ja muun muassa presidentti Ahtisaari on aiemmin huomauttanut, että itsenäistyessään Ahvenanmaa menettäisi Suomen tuoman taloudellisen turvan ja erioikeudet.

Eikö itsenäistyminen tulisi kalliiksi Ahvenanmaalle?

–Kaikki tutkimukset ja raportit taloustilanteesta osoittavat, että Ahvenanmaa on rikas alue. Meillä on paljon yrittäjiä ja merenkulkuteollisuutta. Ongelma ei olisi taloudellinen.

Jonssonin mukaan Ahvenanmaa olisi taloudellisesti enemmän kuin omavarainen ja itsenäistyminen olisi taloudellisesti järkevää. Ahvenanmaalaiset päinvastoin maksavat Jonssonin mukaan selvästi enemmän veroja Suomeen kuin suomalaiset keskimäärin. Ahvenanmaa maksaa myös palveluista, joita saa Suomelta nykyään. Esimerkkinä hän mainitsee puolustuksen. Hän kuitenkin uskoo, että Ahvenanmaalla olisi hyvin rahaa hoitaa ylimääräiset kulut, joita itsenäisyydestä koituisi.

Eikö itsenäistymisessä olisi mitään ongelmia?

–Ei itsenäistyminen ollut helppoa Suomellekaan vuonna 1917.

–Mikään ei tietenkään tapahdu yhdessä yössä. Sen täytyy kehittyä vuosien saatossa, Jonsson sanoo ja viittaa siihen, että monet valtiot ovat historiassa syntyneet, kehittyneet ja menestyneet.

Jonsson myöntää, että itsenäistymisessä on haasteensa, mutta ne voidaan ratkaista. Hän huomauttaa, että menestyvät valtiot tarvitsevat rinnalleen menestyviä naapureita ja painottaa, että hyvä suhde Suomeen olisi myös itsenäistymisen jälkeen tärkeä Ahvenanmaalle.

