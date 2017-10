Ryöpytys Touko Aallolle eduskunnassa: ”Mikä on oikea linja – tämä hämmentää suuresti”

Vihreiden kesällä valittu puheenjohtaja Touko Aalto joutui tänään hiillostettavaksi eduskunnassa, kun salissa keskusteltiin raideliikenteeseen liittyvästä välikysymyksestä. Keskustan Mirja Vehkaperä hyökkäsi Aaltoa vastaan. Myös kokoomuksen Jukka Kopra kysyi puolueen ryhmäpuheenvuorossa, miksi vihreät vastustaa ympäristöystävällisiä toimia.

Kaikki oppositiopuolueet jättivät yhdessä välikysymyksen hallitukselle liikenne- ja viestintäministeri Anne Bernerin (kesk.) suunnittelemasta raideliikenteen uudistuksesta. Tarkoitus on pilkkoa valtion junayhtiö VR eri osiin ja avata henkilöjunaliikennettä kilpailulle.

–Useat vihreiden kannattajat ovat mediassa ihmetelleet ja hämmästelleet, miten vihreä eduskuntaryhmä pystyy olemaan tässä välikysymyksessä mukana. On aika kysyä vihreiden aitoa ja oikeaa linjaa tuoreelta puheenjohtajalta, edustaja Aallolta: mikä on teidän linjanne, Vehkaperä tivasi eduskunnassa.

–Te markkinoitte omaa puoluettanne joukkoliikenneystävälliseksi, junaliikenteen edistäjäksi, ilmastonmuutoksen vastustajaksi ja joustavien uusien toimintatapojen puolustajaksi, mutta nyt te olette laittamassa kapuloita rattaisiin niin, että uudistuksia junaliikenteeseen ei saisi tehdä ja ilmastonmuutokseen vastaamista ei saisi tehdä tältäkään osin. Mikä teidän oikea linjanne oikein on? Tämä hämmentää suuresti, Vehkaperä sanoi samalla, kun salista kuului huuto ”kahdet rattaat”.

Suoraan Vehkaperälle vastasi ensimmäisenä vihreiden Jyrki Kasvi, joka ihmetteli lisäksi sitä, miksi VR-Yhtymän arvopaperisalkkua on kasvatettu samaan aikaan, kun radat rapistuvat ja matkustajat valittavat myöhästelevistä junista.

–Edustaja Vehkaperä, jos olisitte kuunnellut vihreän ryhmäpuheen, tietäisitte, että hallituksen valitseman mallin riskit nimenomaan henkilöjunaliikenteelle ovat suuret ja hyödyt kyseenalaiset. Siksi me vaadimme parempaa, Kasvi sanoi.

Touko Aalto puolestaan kommentoi, että kilpailun avaaminen tulee tehdä asteittain erittäin tarkkaan ja harkitusti, ettei lopputulos ole nykytilaa huonompi.

–Huolet ovat aitoja, kuten edustaja Kasvi toi omassa puheessaan ja kysymysten kautta esiin. Kilpailun avaamisella tulee pyrkiä lisäämään raideliikenteen määrää kokonaisuudessaan. On todettava, että palvelutason parantuminen yhdistettynä hintakilpailuun on haasteellinen tavoite, Aalto sanoi.

Aallon mukaan lähtökohtaisesti uudistuksessa on paljon hyvää, ja vihreät kannattaa monia keskeisiä asioita, mutta on myös paljon avoimia kysymyksiä.

– Junamatkustamisen lisääntyminen edellyttää riittäviä, nykyistä suurempia investointeja rataverkkoon ja sen toimivuuteen, kuten tässä on jo monta kertaa todettu. Kiinnostus ja tarve raideliikenteen kasvattamiseen on juuri niillä rataosuuksilla, joihin jo nyt kohdistuu suurin rasitus ja lisäinvestointitarve. Eikö ensin pitäisi olla käsitys ja esitys lisäraideinvestoinneista ja vasta sitten tehdä linjauksia, joiden edellytykset ovat nuo investoinnit?

Berner myönsi, että on ihan aiheellista kysyä, olisiko ensin pitänyt investoida rataverkkoon ja sitten harkita kilpailun avaamista.

–Tämä on ihan relevantti kysymys, mutta meillä on tällä hetkellä ratakapasiteettia hyödyntämättä, meillä on junavuoroja vähennetty useamman vuoden aikana, meillä on hyvin harvoja pullonkauloja, nekin ovat vain tiettyinä vuorokaudenaikoina. Me tarvitsemme myöskin perusteluja tuleville investoinneille, ja sen takia on myös äärimmäisen tärkeää, että me saamme aidosti sitä junaliikenteen matkustajamäärää ylös ja että me saamme aidosti perusteluita sille, että tähän verkkoon on syytä investoida, ja sen vuoksi on hyvä huolehtia, että me teemme näitä asioita rinnakkain, Berner sanoi.