Ylikomisario Taponen pakkopalautuksista Voima-lehdelle: ”Meillä on poliisilaissa pykälä…tehtävän voi keskeyttää”

Poliisiammattikorkeakoulun ja Helsingin poliisin ylikomisario Jari Taponen pohtii Voima-lehden artikkelissa turvapaikanhakijoiden pakkopalautuksia, joiden toimeenpano kuuluu poliisin tehtäviin. Helsingin poliisilaitoksella esimiestehtävissä toiminut Taponen tuo esiin pakkopalautusten ongelmallisuuden yksittäisen poliisin näkökulmasta ja väläyttää jopa lakipykälää, jonka perusteella poliisivirkamies voisi keskeyttää tehtävän suorittamisen.

Taposelta kysytään, voisiko hän itse käännyttää lapsiperheen Afganistaniin. Hän pohtii, että asia herättäisi moraalisesti tunteita.

– Yrittäisin varmaankin selvittää priorisoinnin, että onko juuri nämä ihmiset välttämätöntä palauttaa juuri nyt. Meidän organisaatio ei tunne tällaista harkintaa, ja yksilönä tämä on nyt minulle vaarallista puhetta kaikin puolin, Taponen sanoo Voima-lehdelle.

Voima-lehden mukaan Taponen soittaa perään haastattelun jälkeen jäätyään miettimään afganistanilaiskysymystä.

– Meillä on poliisilaissa pykälä, jonka mukaan, jos tehtävän loppuun suorittamisella on sellaiset yhteiskunnalliset vaikutukset, ettei tehtävän suorittaminen ole perusteltua tai jos tehtävän suorittamisesta saatava hyöty on minimaalinen siitä koituvaan haittaan nähden, voi tehtävän suorittamisen keskeyttää. Jos esimerkiksi joku lähtee autolla pakoon keskusta-alueella, on takaa-ajosta tai autoa kohti ampumisesta suurempi haitta kuin hyöty. Pakkopalautuksista voisi ajatella samalla tavoin, jos niistä koituva yhteiskunnallinen haitta on kohtuuton. Tähän pykälään voisi tietysti tällaisissa tapauksissa vedota, Taponen sanoo.

