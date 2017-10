Finnkino hamuaa isompia lipputuloja – kypsynyt leffatiimi vetää pois odotetun kotimaisen komedian: ”Järkyttävää koko alalle”

Hitiksi povattu Yösyöttö-elokuva on jäämässä pois Finnkinon levityksestä. Elokuvan levityksestä vastaava Nordisk Film pyrkii sopimaan elokuvalle korvaavia näytöksiä itsenäisissä teattereissa ja etsii mahdollisia uusia esityspaikkoja. Taustalla on kiista lipputuloista.

Nordisk Film kuvailee Eve Hietamiehen romaaniin perustuvaa komediaa syksyn odotetuimmaksi. Solar Filmsin tuottaman ja Marja Pyykön ohjaaman filmin ensi-ilta on tänä perjantaina. Yösyöttö on komedia miehestä, joka jää vauvan kanssa kaksin.

–Suruksemme joudumme toteamaan, että Yösyöttö-elokuva ei ollut tervetullut Finnkinon teattereihin tavanomaisin ehdoin. Emme voi hyväksyä Finnkinon vaatimusta saada lipputuloista normaalia suurempaa osuutta, koska sillä olisi tuhoisat vaikutukset koko kotimaiselle elokuva-alalle. Näiden vaatimusten edessä meille ei jää muuta vaihtoehtoa kuin todeta, että Yösyöttöä ei tulla näkemään Finnkinon teattereissa, toteaa Nordisk Filmin elokuvalevityksen johtaja Katarina Nyman tiedotteessa, joka on julkaistu yhtiön nettisivuilla.

–Elokuva on jäänyt surullisella tavalla kotimaista elokuva-alaa uhkaavan tulonjakoneuvottelun panttivangiksi. Tilanne on siis varsin ikävä ja epävarma.

Lue myös: Jopa 17,50 € leffalipusta – Koska vuonna 2006 Suomessa tapahtui ”klassisen huono” yrityskauppa

Finnkinolta kerrotaan Uudelle Suomelle, että kyseessä ovat maaliskuussa alkaneet raamisopimusneuvottelut, joissa määritellään, millä ehdoilla Finnkino ottaa elokuvia levitykseensä. Lipputulot ovat yhtenä elementtinä mukana raamisopimuksessa. Lue lisää: Finnkino vetoaa kustannuksiin lippuriidassa: ”Teemme kaikkemme jotta Yösyöttö saataisiin meille”

Nordisk Film kertoo tekevänsä kaikkensa, että Finnkinon kannasta huolimatta kaikki halukkaat pääsevät katsomaan Yösyöttö-elokuvan. Nordisk Film päivittää elokuvan valtakunnalliset näytösajat nettisivuilleen sekä Facebook-sivulleen.

–Tilanne on elokuvakatsojien kannalta ikävä, sillä yleisö on todella odottanut Yösyöttöä. Kyseisen elokuvatuotannon ja koko elokuva-alan kannalta tilanne on järkyttävä. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että Finnkino jatkossa ottaa vielä isomman osan suomalaisten elokuvatuottajien tuloista. Elokuvatuottajien ja -levittäjien koko ajan kasvaneet investoinnit elokuviin ja niiden markkinointiin ovat kasvattaneet elokuvateatterimarkkinaa, josta Finnkino on hyötynyt valtavasti. Me haluamme pitää suomalaisen elokuvan puolta, sillä on myös Finnkinon etu, että komeassa lennossa oleva suomalainen elokuva voi hyvin. Siksi me toivomme edelleen, että Yösyöttö voidaan nähdä myös Finnkinon teattereissa, Nyman sanoo.

Yösyötön ovat käsikirjoittaneet Marko Leino ja ohjaaja Marja Pyykkö. Pääosassa nähdään Petteri Summanen. Elokuvan tuottivat Markus Selin ja Jukka Helle Solar Films Inc. Oy:ltä.

–Koko taiteellinen ja tuotannollinen ryhmä on tehnyt kovasti töitä elokuvan eteen, joten syntynyt tilanne on meille kestämätön ja päätös on ollut todella vaikea, sanoo tuottaja Selin tiedotteessa.

–Suomalaisen elokuvan näkökulmasta Finnkinon vaatimukset tuottajien kannalta heikommasta tulonjaosta ovat epäoikeudenmukaisia. Sillä on katastrofaaliset vaikutukset meille elokuvantekijöille, joiden haluna on jatkossakin pystyä tuottamaan suomalaiselle yleisölle hienoja elokuvia.

Yösyötön tilanteesta kertoi ensimmäisenä Suomen Kuvalehti.