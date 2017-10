Lippurahoista repesi ilmiriita – Finnkino vetoaa kustannuksiin: ”Teemme kaikkemme jotta Yösyöttö saataisiin meille, mutta...”

Finnkino ja Suomen tärkeimpiin elokuvalevittäjiin kuuluva Nordisk Film ovat ajautuneet ilmiriitaan. Nordisk Film sekä tuotantoyhtiö Solar Films syyttävät Finnkinoa kohtuuttoman isojen lipputulojen hamuamisesta.

Finnkinon markkinointi- ja myyntijohtaja Kalle Peltola kertoo Uudelle Suomelle, että kyseessä ovat jo maaliskuussa alkaneet raamisopimusneuvottelut Nordisk Filmin kanssa.

Riidan takia Nordisk Film ja tuotantoyhtiö Solar Films ovat vetämässä Finnkinon levityksestä pois hitiksi povatun Yösyöttö-elokuvan. Eve Hietamiehen romaaniin perustuva Yösyöttö on komedia miehestä, joka jää vauvan kanssa kaksin. Marja Pyykön ohjaaman filmin pääosassa nähdään Petteri Summanen.

Pitääkö paikkansa, että Finnkino on havitellut isompia lipputuloja?

–Kyseessä on se raami, millä ehdoilla Finnkino ottaa Nordisk Filmin levittämiä elokuvia esitykseensä. Raamisopimus pitää sisällään paljon erilaisia elementtejä. Siellä on rakenteeseen, leffojen kokoon ja moniin muihin tekijöihin liittyviä asioita.

Ja lipputulot ovat mukana yhtenä elementtinä?

–Lipputulot on tietysti yksi asia siellä paketissa mukana.

Kysymykseen siitä, onko pöydällä ollut lipputulojen osalta nimenomaan korotus mukana, Peltola vastaa, että neuvottelut eivät olleet niin pitkällä, että lopullista asetelmaa olisi vielä hahmoteltu. Hän kuitenkin viittaa vastauksessaan viime vuosina kasvaneisiin kuluihin. Edellinen raamisopimus solmittiin vuonna 2012.

”Olemme tehneet tämän elokuvan eteen paljon töitä ja Yösyötön piti tulla meille kuukauden elokuvaksi hetimiten”

–Välissä on tapahtunut elokuvateattereiden digitalisoituminen, 3D:n tuleminen ja paljon uusia teattereita on avattu. Kapasiteetti on kasvanut ja uudenlaisia kokemuksia on tullut teattereihin. Tätä taustaa vasten raamisopimusneuvottelut ovat täysin normaali kaupallinen käytäntö. Viiden vuoden välein on normaalia käydä tällaista keskustelua tärkeiden kumppaneiden kanssa.

Ja kun kulut kasvavat, paine suurempaan siivuun lipputulosta kasvaa?

–En ota yksityiskohtiin kantaa, mutta totta kai välissä on tapahtunut erilaisia asioita ja kustannuskehitystä. On tullut investointeja ja teatteriverkosto on kasvanut merkittävästi ja nämä haluamme ottaa myöskin mukaan tällaisissa neuvotteluissa.

Peltola ei kerro, onko Finnkinolla käynnissä laajempi raamisopimusten päivittäminen ja kommentoi asiaa vain Nordisk Filmin osalta. Nordisk Film ja Solar Films pitävät tilannetta tärkeänä koko elokuva-alan kannalta ja syyttävät Finnkinoa siitä, että vaatimus isommista lipputuloista olisi tuhoisaa koko alalle. Peltola ei näe, että tilanne koskee koko alaa.

–En oikein tunnista tuota. En voi allekirjoittaa sitä, että tässä olisi muusta kysymys kuin meidän ja Nordisk Filmin välisestä yhteistyöstä.

Peltolan mukaan Finnkino haluaa palauttaa normaalin yhteistyön Nordisk Filmin kanssa mahdollisimman pian, sillä yhtiö on tärkeä yhteistyökumppani, joka tuo Finnkinon kankaille 40 elokuvaa vuodessa.

–Teemme kaikkemme, jotta myös Yösyöttö saataisiin meille, mutta meillä on kaupalliset raamit, joiden mukaan pitää toimia. Sen mukaan jatkamme neuvotteluita.

Finnkinollakin oli kovat odotukset Yösyöttö-elokuvasta. Suomalaiset ovat suosineet kotimaisia elokuvia teattereissa: 25:n viime vuoden neljä katsotuinta elokuvaa ovat olleet kotimaiset filmit Pahat pojat, Mielensäpahoittaja, Luokkakokous ja Matti. Kaikki ne sattuvat olemaan myös Solar Filmsin tuotantoa.

Oliko tilanteen eskaloituminen yllätys Finnkinolle?

–Onhan tämä meille tosi iso ja surullinen tilanne. Olemme tehneet tämän elokuvan eteen paljon töitä ja Yösyötön piti muun muassa tulla meille kuukauden elokuvaksi hetimiten. Siinä mielessä tämä tuli yllätyksenä, mutta onhan tämä prosessi ollut käynnissä jo maaliskuusta lähtien ja siinä tilanteessa, kun emme ole päässeet raamisopimuksesta yhteisymmärrykseen, niin tällaiset tilanteet ovat mahdollisia.

Tämän vuoden isoimmaksi elokuvaksi povataan kuitenkin Aku Louhimiehen Tuntematon sotilas -uudelleenfilmatisointia.

Peltolan mukaan raamisopimusneuvottelut eivät liity varsinaisiin lippuhintoihin millään tavalla. Kysymykseen siitä, onko lippuhinnoissa tällä hetkellä nousupaineita, hän vastaa viittaamalla Finnkinon viime vuosien investointeihin ja uudenlaisiin katsojakokemuksiin, joita on luotu.

