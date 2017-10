”Niinistön ehdotus on pelkkää populismia” – Separatistipuolue ei halua asevelvollisuudesta vapaalle Ahvenanmaalle siviilipalvelusta

Itsenäistä Ahvenanmaata ajavan Ålands Framtid -puolueen puheenjohtaja tyrmää puolustusministeri Jussi Niinistön (sin.) puheet ahvenanmaalaisten siviilipalveluksesta. Ahvenmaalaiset ovat vapautettuja asevelvollisuudesta, mutta lain mukaan heidän pitäisi suorittaa tietynlainen siviilipalvelus. Näin ei kuitenkaan käytännössä ole ollut.

Niinistö sanoi viime viikolla Hufvudstadsbladetille, että ahvenanmaalaisten tulisi suorittaa siviilipalvelus. Taustalla on vuonna 2013 käynnistynyt Ahvenanmaan itsehallintolain uudistushanke, jota johti presidentti Tarja Halonen, ja lain erikoinen pykälä asevelvollisuuden suorittamisesta. Nykyisin ahvenmaalaiset saavat asevelvollisuuden ”sijasta palvella vastaavalla tavalla luotsi- ja majakkalaitoksessa tai muussa siviilihallinnossa”.

–Nykyinen laki siitä, että ahvenmaalaisten tulisi palvella luotsi- tai majakkalaitoksessa on ollut kuollut kirjain. Koska jokainen suomalainen on perustuslain mukaan velvollinen osallistumaan maanpuolustukseen, on tämä luonnollinen kannanotto ja harkitsemisen arvoinen, Niinistö sanoi lehdelle.

Jo aiemmin Ahvenanmaalta on kritisoitu ehdotusta muun muassa Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfströmin suulla. Moni suomalaispoliitikko joukossa hallituskumppaneita puolestaan kommentoi STT:lle, että Niinistön ehdotus tuli täytenä yllätyksenä ja esimerkiksi Puolustusvaliokunnan varapuheenjohtaja Mika Kari (sd.) toivoi, että ministeri jatkossa keskustelisi hallituksen kanssa ennen uusia aloitteita.

Ålands Framtidin (Ahvenanmaan tulevaisuus) puheenjohtaja Axel Jonsson sanoo Uudelle Suomelle, ettei usko Niinistön pohtineen ehdotustaan kovin tarkkaan. Hän huomauttaa, että kyseistä lakia ei ole koskaan sovellettu ahvenanmaalaisiin, vaikka se on ollut olemassa vuosikymmeniä.

– En näe, miksi tai miten sitä pitäisi harjoittaa käytännössä.

Lue myös: Jussi Niinistö HBL:lle: ”Nykyinen laki on kuollut kirjain” – Ahvenanmaalaiset siviilipalvelukseen

Jonsson sanoo, että Niinistöllä on mahdollisuus komentaa ahvenanmaalaiset toteuttamaan lain kirjainta, mutta ei usko hänen tekevän sitä. Käytännössä puhe ei siis Jonssonin mukaan johda mihinkään, koska kukaan ei suorita vastaavan tyyppistä palvelusta tällä hetkellä, eikä käytännön toteutuksesta ole mitään kokemuksia.

–Mielestäni se on vain populistinen ehdotus, hän sanoo viitaten Niinistön lausuntoon.

Jonssonin mielestä suomalaisessa poliittisessa keskustelussa näkyy usein se, että suomalaispoliitikot saavuttavat poliittista suosiota Ahvenanmaan vastaisilla lausunnoilla, koska suomalaiset näkevät Ahvenanmaan etuoikeutettuna. Toisaalta ahvenanmaalaiset eivät äänestä suomalaispoliitikkoja, joten näillä puheilla ei voi käytännössä menettää ääniä.

–Tämä on tyypillinen tilanne sellaisesta, Jonsson sanoo Niinistöön viitaten.

–Minusta se ei maalaa kovin mukavaa kuvaa Niinistöstä tässä kontekstissa.

Niinistö vastasi kysymykseen suosion kalastelusta Ylen Perjantai-ohjelmassa viime perjantaina.

–En koskaan kalastele suosiota kommenteillani, että kyllä ihan vilpittömästi yritän Suomen puolustuksen eteen tehdä työtä. Tämä itse asiassa ei ole edes minun keksintöni. Tämä on puolustusministeriön linjaus, joka on otettu jo ministeri Haglundin eli edeltäjäni aikana. Totesin, että se on myös minun aikanani voimassa ja se perustuu lainsäädäntöön, Niinistö sanoi Ylen Perjantai-ohjelmassa.

–Nyt kun Itämeren turvallisuusympäristö on muuttunut, niin varmaan olisi kriisin koittaessa ahvenanmaalaistenkin hyvä osata tehdä jotain oman maakuntansa puolesta, Niinistö sanoi ja lisäsi, että ahvenanmaalaispoliitikot eivät yleensä ole olleet hänen ehdotuksistaan kovin innoissaan.

Lue lisää: Suomen lain outoon Ahvenanmaa-pykälään halutaan muutos – Palvelus ”luotsi- tai majakkalaitoksessa” ei koskaan toteutunut

Jonsson myöntää, että Itämeren turvallisuustilanne todella on muuttunut, mutta ei pidä Niinistön puheita asiaa edistävinä. Hän huomauttaa, että Ahvenanmaan parlamentissa kaikki ovat samaa mieltä siitä, että nykytilanteessa paras ratkaisu on pyrkiä pitämään Ahvenanmaa mahdollisimman neutraalina alueena ja korostaa sen demilitarisoitua roolia.

– Nykyisen tilan säilyttäminen Ahvenanmaalla ja saarten ympärillä demilitarisoituna ja neutraalina alueena on paras tapa säilyttää turvallisuus. Meidän mielestämme Niinistön aloittama keskustelu ei auta sitä tilannetta. Se pikemminkin johtaa päinvastaiseen suuntaan.

Halosen johtama komitea ehdottaa, että kotiseutuoikeuden omaavat ahvenanmaalaiset olisivat vapautettuja asevelvollisuuden suorittamisesta mutta pakollisesta osallistumisesta ”maan siviilipuolustukseen liittyvään toimintaan” säädettäisiin erikseen Ahvenanmaan maakuntapäivälailla. Komitean mukaan vapauttamista asevelvollisuudesta perustellaan komentokielellä, joka on suomi. Komitean mielestä asepalveluksen vapaaehtoisuutta puoltaa myös Ahvenanmaan neutraali asema.

Ahvenanmaa on ollut demilitarisoituna aina Oolannin sodan jälkeisestä vuoden 1856 Pariisin rauhasta lähtien. Ahvenanmaalla on laaja itsehallinto-oikeus.

Lue myös:

Entä jos Ahvenanmaa haluaisi itsenäistyä? – Näin Suomi on takavuosina vastannut

Ahvenanmaan separatistipuolue haluaa itsenäisyydestä kansanäänestyksen

Kielipetturiksi syytetty Ahvenanmaan edustaja käänsi takkinsa: ”Äänestän Suomen ja Islannin ehdotuksen puolesta”

Puolustusministeri Ahvenanmaasta: ”Voimankäytön keinovalikoima on laaja ja sisältää myös ”vihreiden miesten” käyttöä”