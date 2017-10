Ylen gallup julki: Sdp nousee – Vihreät luisuu ja ”pääministerin salkku karkaa”

Sdp:n kannatus on lähtenyt nousuun, kun taas vihreiden voimakas suosion kasvu on hiipunut, selviää Ylen torstaina julkaisemasta mielipidekyselystä.

Sdp onkin jälleen suurin oppositiopuolue 17,3 prosentilla. Puolueen kannatus on noussut 1,7 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta.

Vihreiden kannatus on nyt 16,6 prosenttia. Edellisessä gallupissa kasvua kertyi enää 0,2 prosenttiyksikköä ja nyt kasvu kääntyi jo 1,2 prosenttiyksikön laskuksi. Yle toteaakin, että ”pääministerin salkku karkaa” tähän asti kovasti kasvaneilta vihreiltä.

Hallitukselle galluptulos tietää jännitteitä. Kokoomus on selkeästi suosituin puolue 21,7 prosentin kannatuksella, joka on hieman noussut edellisestä mittauksesta. Pääministeripuolue keskustan kannatus puolestaan laski taas aavistuksen ja se on nyt neljänneksi suosituin puolue 15,8 prosentin kannatuksella.

– Keskustan kannatus on heikoimmissa lukemissa sitten [Juha] Sipilän kauden alun ja ollaan palattu siihen, mistä lähdettiin liikkeelle, sanoo Taloustutkimuksen toimitusjohtaja Jari Pajunen Ylelle.

Hallitusryhmä Sinisten kannatus on samaa luokkaa kuin eduskunnan ulkopuolisella Piraattipuolueella, eli noin 1,5 prosenttia. Perussuomalaisten kannatus puolestaan oli hiipunut aavistuksen ja oli nyt 9,9 prosenttia.