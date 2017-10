Siniset menee viimein puoluerekisteriin – kannatuksen tarkastuslaskenta käynnissä

Sininen tulevaisuus on pääsemässä puoluerekisteriin, sillä vaadittava määrä kannattajakortteja alkaa olla kasassa. Uuden Suomen tietojen mukaan kannattajakortteja on saatu kerättyä noin 5000 kappaletta. Tarkastuslaskenta on kuitenkin edelleen käynnissä.

Sinisten eduskuntaryhmän puheenjohtaja Simon Elo ei vahvista 5000:n rajapyykkiä vielä.

–Tarkastuslaskenta on käynnissä ja tiedotustilaisuus järjestetään ensi viikolla, Elo sanoo Uudelle Suomelle.

Sinisten kannattajakorttien kerääminen on sujunut hitaammin kuin puolue alun perin arvioi. Sinisistä on pohdittu, että syynä on ollut muun muassa keruutyön alkamisen osuminen kesälomakauteen.

Sininen ryhmä on kamppaillut heikkojen kannatuslukujen kanssa. Tänään julkaistussa Ylen gallupissa kannatus on samaa luokkaa kuin eduskunnan ulkopuolisilla puolueilla yhteensä, eli noin 1,5 prosenttia.

Päivitys klo 19:45. Korjattu sinisten 1,5 prosentin kannatuksen vastaavan eduskunnan ulkopuolisten puolueiden kannatusta yhteensä.