Aikooko supersuosittu kokoomus kaataa koko hallituksen, Paula Risikko?

Sisäministeri Paula Risikko (kok.) tyrmää puheet maakuntauudistuksen ja koko hallituksen kaatamisesta. Kokoomus on galluplukujen perusteella huomattavasti hallituskumppaneitaan suositumpi, mikä on johtanut spekulaatioon jopa hallituksen kaatamisesta.

Ylen tänään julkistamassa kannatusmittauksessa kokoomus meni kirkkaasti kärkeen 21,7 prosentin kannatuksella. Perässä tulivat SDP ja vihreät ja vasta neljäntenä pääministeripuolue keskusta 15,8 prosentin kannatuksella. Sinisen eduskuntaryhmän kannatus oli 1,5 prosenttia.

Hallituksen kaatumista pohti tänään Iltalehti näkökulmakirjoituksessaan. Aiemmin sen on nostanut esille kokoomuksen entinen europarlamentaarikko Piia-Noora Kauppi. Hän kirjoitti syyskuussa Verkkolehden blogissaan, että mahdollisuus uusiin vaaleihin ja uuteen hallituspohjaan pitäisi ottaa näkyvästi esiin kokoomuksen työkalupakkiin.

– Pääministeriltä tuntuu olevan puhti pois ja siniset sinkoilevat sinne tänne puolueen perustamiskipujen ja matalien kannatuslukujen ahdistamina. Hyviä kannatuslukuja mielipidetutkimuksissa saanut kokoomusjohtaja Petteri Orpo joutuu pitämään hallitusta pystyssä aika lailla yksinään, Kauppi kirjoitti.

–Mikäli hallituksen päätöksenteko vielä tätäkin enemmän halvaantuu ja esimerkiksi sote-uudistus lykkääntyy tai siitä tulee täysi pannukakku, kannattaako kokoomuksen hirttäytyä tähän hallitukseen ja hukata pari olennaista vuotta?

Risikko torppaa tällaiset puheet täysin.

–Ei ole kyllä tullut mieleenkään. Nyt on tärkeää, että on toimintakykyinen hallitus. Meillä on niin paljon haasteita tällä hetkellä. Kokoomus on sitoutunut tähän hallitukseen. Gallup on gallup ja se varsinainen kannatus mitataan sitten vasta vaaleissa, Risikko sanoo Uudelle Suomelle.

Kokoomuslainen Helsingin pormestari Jan Vapaavuori puolestaan virittelee kaupunkikapinaansa ja haluaisi kaataa maakuntauudistuksen kokonaan. Vapaavuori on kutsunut asian tiimoilta Suomen 21 suurimman kaupungin johtajat illalliselle tänään torstaina. Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) puolestaan sanoi keskiviikkona, että kaupungit voisivat saada uudistuksessa joitakin maakunnille suunniteltuja tehtäviä ja viittasi kasvupalveluihin.

Risikon mielestä on pidettävä kiinni siitä, mitä on sovittu.

–Hallitustyöskentely perustuu luottamukseen ja se, mikä sovitaan, se pidetään. Ja tarvittaessa sovitaan lisää.