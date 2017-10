Keskustan kannatuksesta lähti neljännes – Seppo Kääriäinen: ”Ihmeteltävää on”

Keskustan entinen puoluesihteeri, 20 vuotta kansanedustajana toiminut Seppo Kääriäinen pohtii, miksi talouden käänne on puoluekannatusmittauksissa näkynyt kokoomuksen mutta ei keskustan kannatusluvuissa.

Facebook-päivityksessään Kääriäinen korostaa, että gallupeissa ei pidä niinkään seurata yksittäisten kuukausien vaihteluja, vaan pitkän aikavälin trendejä.

–Ylen torstaisen kannatusgallupin mukaan kokoomus on ollut jo jonkin aikaa karkumatkalla, kun taas keskustan kannatus on vuoden verran liukunut alasuuntaan, Kääriäinen toteaa.

–Talouden voimakas käänne tunnustetaan. Ihmeteltävää on siinä, että päähallituspuolue keskusta ei ole hyötynyt käänteestä. Tälle suunnalle voi tehdä jotakin; muutos ylöspäin ei tule itsestään.

Ylen kannatuskyselyssä keskusta on jäänyt jo vihreiden taakse, kun puoluetta kannatti eilen julkistetussa mittauksessa 15,8 prosenttia kantansa kertoneista. Vielä vuosi sitten puoluetta kannatti 20,5 prosenttia puoluekantansa kertoneista. Miltei yhtäjaksoisessa laskussa keskustan kannatus on ollut viime vuoden heinäkuussa asti, jonka jälkeen kannatuksesta on sulanut neljännes.

Kääriäinen tosin huomauttaa vihreille, että ”ajateltavaa tuli sinnekin tontille”, kun sen kannatus taantui keväällä alkaneen kasvun jälkeen 1,2 prosenttiyksikköä 16,6 prosenttiin.

–Gallupeista tehdään poikkeuksetta pitkälle meneviä ”johtopäätöksiä”. Vieläkin on niin, että puolueiden järjestys vuoden 2019 eduskuntavaaleissa voi olla mikä tahansa, Kääriäinen toteaa.