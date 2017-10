Sote-uudistuksen rinnalla toinen mullistus – Nyt 21 kaupunkia haluaa estää

Suomen 21 suurinta kaupunkia, niin kutsuttu C21-joukko, vaatii kasvupalveluiden järjestämisvastuun säilyttämistä kunnissa, kun Juha Sipilän (kesk.) hallitus valmistelee niiden siirtämistä nyt perustettaviin maakuntiin.

21 suurimman kaupungin johtajat tapasivat eilen Helsingissä pääkaupungin pormestarin Jan Vapaavuoren (kok.) kutsusta.

–Sote- ja hallintoreformien tulee vahvistaa kaupunkeja elinvoiman rakentajina. Subsidiaariteettiperiaatteen [lähipäätösperiaate] tulee olla uudistusten lähtökohtana: Tämä merkitsee, että lainsäädännön ja julkisen hallinnon tulee mahdollistaa joustavasti eri alueille erityyppisiä ratkaisuja, kaupungit vaativat yhteisessä julkilausumassaan.

Sipilän hallitus valmistelee uusien maakuntahallintojen perustamista sote-uudistuksen vuoksi. Kaikki kunnat eivät enää selviä lakisääteisistä velvoitteista, joista suuri osa koskee nimenomaan sosiaali- ja terveyspalveluita. Uudistuksen yhteydessä kaavaillaan myös ”kasvupalvelu-uudistusta”, jonka tarkoituksena on siirtää kunnista myös työ-, elinkeino-, ja yrityspalvelut maakunnille.

Kun kaupungit lausuvat yhdessä, että maakuntauudistuksen ”tulee vahvistaa kaupunkeja elinvoiman rakentajina”, se on juuri päinvastoin kuin hallitus kaavailee.

Jo ennen torstai-iltaista C21-kokousta Tampereen pormestari Lauri Lyly (sd.) arvioi Uudelle Suomelle, että nyt tulisi tarkkaan arvioida, mitkä tehtävät kuuluvat kunnille sekä kaupungeille ja mitkä maakunnille.

–Koulutus, kasvu, elinkeinopolitiikkaan liittyvät asiat, jossa on työllisyys, yrityspalvelut ja nämä, ne pitäisi olla kuntien järjestämisvastuulla kaikki, Lyly paalutti.

Huoli on Ylen mukaan kaikkien C21-kaupunkien yhteinen ja ne vaativat nyt koko lain valmistelua uudelleen.

–Siitä oli laaja yksimielisyys. Nähtiin, että jo nyt julkaistua työ- ja elinkeinoministeriön lakiluonnosta pitäisi muuttaa niin, että kasvupalveluissa järjestämisvastuu olisi kunnilla, sanoo Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala (kesk.) Ylelle.

Torstai-iltana C21-kaupungit päättivät muodostaa pysyvän verkoston kaupunkien yhteisen edun valvomiseksi. Kaupungit tapaavat jatkossa kahdesti vuodessa. Julkilausumassaan kaupungit painottavat ajavansa koko Suomen kansallista etua. Siihen kuuluu heidän näkemyksensä mukaan myös kaupunkipolitiikka.

–Suomen kansallinen etu vaatii vahvaa ja näkemyksellistä kaupunkipolitiikkaa. Suomessa ei ole vahvaa kaupunkipolitiikan perinnettä tai traditiota, mihin kaupungit ovat itsekin osasyyllisiä, julkilausumassa myönnetään.

–Koko maan voimavarojen hyödyntäminen on pienen maan kansallinen etu. Kaupunkiseutujen ja koko maan kehittäminen eivät ole keskenään ristiriitaisia tavoitteita. Mitä vahvempia suomalaiset kaupungit ovat ja mitä aktiivisempaa on Suomessa harjoitettu kaupunkipolitiikka, sitä vahvempi Suomi kansakuntana on.

