Lääketukkuri väläyttää toisenlaista apteekkiuudistusta – ”Monet tutkimukset voisi siirtää ja yhteiskunta säästää”

Lääkejakelija Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen uskoo, että apteekkikilpailua suuremmat säästöt tulevat uusien palveluiden tuomisesta apteekkiin.

Kauppajätit odottavat kieli pitkällä apteekkilupien vapautumista. Vielä hallituksen puoliväliriihessä asia ei Keskon ja S-ryhmän pettymykseksi edennyt.

Myös kuluttajat odottavat säästöjä, kun apteekkarit joutuvat tinkimään katteistaan. Suomen suurimman lääkejakelijan Tamron toimitusjohtaja Kai Kaasalainen laittaa jäitä hattuun: suuremmat säästöt tulevat muualta kuin apteekkien katteista.

–Voidaan löytää kuluttajalle, yhteiskunnalle ja kaikille toimijoille valtavasti etuja ilman, että lupajärjestelmään tarvitsee koskea, Kaasalainen sanoo.

Tamro haluaa myös olla näitä etuja tuottavia palveluja tuottamassa eli se ei halua olla pelkkä lääketukkuri. Tamro osti keväällä Medaffcon-yhtiön, joka tekee esimerkiksi biopankkitutkimusta. Tamron tavoite on olla merkittävä terveystiedon palveluiden tuottaja ja tarjoaja. Yhtiö uskoo, että monia terveydenhuollon palveluja voidaan tarjota edullisemmin apteekissa kuin terveysasemilla.

–Esimerkiksi erilaisia diagnostisia palveluja voidaan tehdä kuluttajalle palveluna apteekissa sen sijaan, että jonotetaan terveyskeskukseen. Monia tutkimuksia voidaan tehdä apteekissa ja säästää yhteiskunnan kustannuksia. Näin toimitaan jo monissa maissa Euroopassa, Kaasalainen sanoo.

Aiemmin hallituksen apteekkityöryhmä linjasi, että influenssarokotteen antamisen voisi siirtää apteekeille.

Moni odottaa säästöjä apteekkien jäykän ja byrokraattisen lupajärjestelmän vapauttamisesta.

Kaasalainen pitää arvioita sadan miljoonan säästöistä kilpailun vapauttamisesta ”rohkeana heittona”. Se perustuu Capgeminin vuosia sitten tekemään tutkimukseen, jonka oli tilannut päivittäistavarakauppa.

Säästöjen saaminen on vaikeaa, koska moni asia on kiveen hakattu. Suomessa teollisuus ja viranomaiset neuvottelevat reseptilääkkeiden tukkuhinnat. Käsikaupan tukkuhinnat ratkaisee teollisuus. Näiden tukkuhintojen päälle tulee kate, jonka määrää lääketaksa-asetus.

Apteekkien katteen määrittää siis laki ja monimutkainen neuvottelujärjestelmä.

–Nythän lääkkeiden hinnat on lakisääteisesti päätetty. Jos hintoihin halutaan vaikuttaa, sillä ei ole mitään tekemistä sen kanssa, kuka apteekin omistaa. Ne ovat erillisiä kysymyksiä. Lainsäätäjän päätettävissä on pitäisikö apteekin ulosmyyntihinnan olla reguloitu vai ei. Se on oma kysymyksensä, Kaasalainen sanoo.

Jotta lääkkeistä saataisiin siis puristettua halvempia, pitäisi lääkkeiden hintasääntelystä siis ehkä luopua. Silloin on kuitenkin riski myös hinnannoususta. Monet ostavat tiettyä lääkettä vain harvoin, eikä hintavertailujen teko ehkä potilaalla ole ensimmäisenä mielessä.

Säästöjä pitäisi siis puristaa apteekkien katteista. Siihen voisi tulla mahdollisuuksia, jos kilpailu ja ketjuuntuminen saisivat apteekit toimimaan tehokkaammin ja alemmin kustannuksin.

–Ketjumallit tuovat tietysti tehokkuutta ja uusia palveluja, Kaasalainen sanoo.

Tamro ei kuitenkaan aja regulaatiomuutosta. Yhtiö toimii hyvin erilaisissa maissa, vapaan ja rajoitetun kilpailun oloissa. Kaasalaisen mukaan Tamron emoyhtiö Phooenixilla on yli 12 000 apteekkarien omistamaa mutta tiiviissä kumppanuusohjelmassa olevaa apteekkia Euroopassa.

