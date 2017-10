Jan Vapaavuori tiivisti kaupunkien huolen: ”Vain yksi vaihe – maakuntahallinto voi paisua”

Helsingin pormestari Jan Vapaavuori (kok.) katsoo, että koko maakuntauudistuksessa on valuvirhe. Eilen Helsingissä koolla olleet Suomen 21 suurimman kaupungin johtajat keskustelivat maakuntauudistuksesta ja siihen liittyvästä kasvupalvelu-uudistuksesta.

Kaupungeissa on Vapaavuoren mukaan pelkoa siitä, että näiden uudistuksen jälkeen lisää tehtäviä siirretään kunnilta ja kaupungeilta maakunnille. Yhtenä tällaisena tehtävänä on pidetty kaavoitusta.

–Tämä kasvupalvelu-uudistus oli se, mistä eniten keskusteltiin mutta tuotiin esille myös muita ulottuvuuksia kaavoituksesta alkaen ja päättyen siihen, että tämähän on vain yhden uudistuksen yksi vaihe, joka saattaa tulevaisuudessa johtaa maakuntahallinnon paisumiseen ja uusiin ja taas uusiin tehtäviin, Vapaavuori sanoo muun muassa Iltalehden välittämässä tiedotustilaisuudessa.

–Tämmöistä riskiä moni piti myös varteenotettavana ja erittäin huolestuttavana.

–Yleisellä tasolla voi sanoa, että valtaosa osallistujia oli kriittisiä ja iso osa erittäin kriittisiä, Vapaavuori kertoo kaupunkien kannoista maakuntauudistukseen.

Vapaavuori sanoo, että kokouksen osallistujat olivat valmiita hyväksymään maakuntien perustamisen sote-uudistusta varten, vaikka kaikki eivät pitäneetkään sitä optimaalisena. Mutta sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi mitään muita tehtäviä ei pitäisi maakunnille siirtää.

–Oma lähtökohtani on se, että uudistuksessa on perustavaa laatua oleva valuvirhe. Globaali talous on menossa suuntaan, jossa on kyse enemmän ja enemmän kaupunkien ja kaupunkiseutujen välisestä kilpailusta valtioiden tai maakuntien välisen kilpailun sijasta. Silloin pitäisi tehdä sen tyyppisiä hallintoreformeja, jotka vahvistavat kaupunkien mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa.

