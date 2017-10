Näkökulma: Rajat kiinni, keksi Juha Sipilän ryhmä hädissään

Paljon on vettä virrannut Tornionjoessa sen jälkeen, kun pääministeri Juha Sipilä lupasi majoittaa turvapaikanhakijoita Kempeleen-kotiinsa.

Pääministeri ja hänen puolueensa keskusta olivat alkusyksystä 2015 suosionsa huipulla, hallitus vakuutteli yhtenäisyyttään, perussuomalaiset olivat Timo Soinin johtamia ja sote-paketinkin uskottiin syntyvän Juha Rehulan (kesk.) johdolla kesään 2017 mennessä.

Nyt pääministeri Sipilän puolue on kannatusongelmissa, mihin se yrittää etsiä hädissään lääkkeitä. Kannatus laahaa tuoreessa Ylen gallupissa jo kuutisen prosenttiyksikköä hallituskaveri kokoomuksesta ja on myös SDP:tä ja vihreitä heikompaa.

Tuorein Apollonkadun alkiolaisten aivoriihessä keksitty lääke on linjata turvapaikkapolitiikkaa. Asialle pantiin eduskuntaryhmä, jonka nimissä linjauksia viime viikolla julkaistiin.

Jälki on yllättävää, sillä kyseessä on puolueen haluaman maahanmuuttopolitiikan selkeä kiristys, ainakin paperilla.

Keskustan ryhmä toi esimerkiksi julki halunsa käännyttää turvallisesta maasta, kuten Ruotsin kautta, saapuvat turvapaikanhakijat melko suoriltaan takaisin. Uuden Suomen keskustasta saaman tarkennuksen mukaan tämä tarkoittaisi kahdeksaa käsittelypäivää.

Linjaus on lähes yksi yhteen sen kanssa, mitä perussuomalaiset esittivät jo vuoden 2015 syksyllä, kun turvapaikanhakijoiden suuri aalto ulottui muiden läntisen Euroopan maiden ohella Suomeen. Asialla oli silloinen PS-ministeri Hanna Mäntylä.

Kaikki viittaa siihen, että keskustassa on luettu kesän aikana useammankin kerran yötä myöten EVAn tutkimusta, jonka mukaan 25 prosenttia suomalaisista voisi äänestää rajat kiinni -puoluetta.

Jyrkän tuomionsa keskustan omaksumalle linjalle antoi oppositiopuolue vihreät, mutta tiedetään, että myös kokoomuksen johtoportaassa keskustan eduskuntaryhmän paperia on kummasteltu päätä pyöritellen.

”Pikakäännytys on järjetön ratkaisu. Aivan kuin laittaisi sydänkohtaukseen laastaria. Eihän sodista ja ilmastonmuutoksesta johtuva pakolaisuus katoa mihinkään sillä, että ihmisiä käännytetään Suomen rajalta Ruotsiin. Se on todellinen hätäratkaisu, jossa pyritään vain käpertymään omien rajojen sisälle, eikä se ole Suomen edun mukaista millään tavalla”, puhisi vihreiden tuoretta, hyvin sallivaa maahanmuuttolinjaa muotoilemassa ollut Katja Mannerström Uudelle Suomelle.

Kokoomus ei julkisesti hauku keskustan linjausta. Sisäministeri Paula Risikko (kok.) sanoo diplomaattisesti Uudelle Suomelle, että ”nyt eri puolueet tulevat ulos erilaisilla kannanotoilla, ja minun tehtäväni on kertoa, mikä on faktaa ja mikä on mahdollista”. Hänen mukaansa ”ketään ei voi käännyttää tuosta noin vain”.

EU:n järjestelmä on yhä rikki, minkä seurauksena Suomen rajalle voi saapua turvapaikanhakija ilman, että hän on rekisteröitynyt hakijaksi missään EU-maassa ennen sitä. Suomi noudattaakseen kansainvälisiä velvoitteitaan selvittää aina näissä tapauksissa, onko turvapaikanhakija oikeutettu oleskelulupaan.

Yhä harvempi on Suomen kiristyneen politiikan myötä oikeutettu jäämään, mutta siitä huolimatta hakemuksia yhä satelee. Lisäksi parin vuoden takainen suuri aalto ehti tuottaa huomattavan joukon kielteisen päätöksen saaneita paperittomia, jotka oleskelevat pitkäänkin Suomessa.

Jos Suomi alkaisi nyt tehdä irtiottoja turvapaikkapolitiikassaan keskustan eduskuntaryhmän esittämään malliin, se voisi löytyä edestämme. Näin tapahtuisi, jos asiat oikein huonosti menisivät, ja Suomen itärajan yli alkaisi tulla suuria määriä turvapaikanhakijoita. Tällaisen kriisin mahdollisuudesta saimme vähän esimakua 2015 – 2016. Auttaisivatko muut maat auliisti EU-linjasta irtautunutta Suomea?

Mutta mitä tämä keskustan ryhmän tuore turvapaikkapoliittinen veto tarkoittaa? Ehkä ei mitään, vaan se jäänee kuolleeksi kirjaimeksi, jota voidaan toki käyttää eduskuntavaaleissa 2019 hyväksi kilpailtaessa niin sanottujen maahanmuuttokriittisten äänistä.

Pääministeri Sipilä taas voi pestä halutessaan kätensä linjauksista, koska sehän oli vain eduskuntaryhmä, joka ajatuksiaan esitti ”vastauksissa ajankohtaisiin turvapaikkapoliittisiin kysymyksiin”. Tosin hän itsekin on keskustan kansanedustajana ryhmän jäsen.

Ja eihän se pääministeri sitten koskaan majoittanut Kempeleen-kotiinsa turvapaikanhakijoita.

Kirjoittaja on Uuden Suomen päätoimittaja.