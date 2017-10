Yle: Ministeriöiden vieraslistat aletaan tuhota välittömästi – uusi järjestelmä mahdollistaa

Ministeriöiden vieraslistat tuhotaan tulevaisuudessa heti, kertoo Yle. Valtioneuvoston kanslian alivaltiosihteeri Timo Lankinen kertoi Svenska Ylelle, että valtioneuvosto ja ministeriöt poistavat jatkossa tiedot vierailijoista heti tapaamisten jälkeen.

Tämä on mahdollista, kun uusi yhteinen tietojärjestelmä otetaan käyttöön vuoden loppuun mennessä. Tähän saakka ministeriöissä on ollut erilaisia ​​käytäntöjä ja tiedot on poistettu esimerkiksi päivän päätteeksi.

Lankinen kommentoi asiaa sähköpostilla ja kertoi, että vieraslistoja käytetään turvallisuussyistä ja ainoastaan sisäisesti. Häntä ei ole tavoitettu kommentoimaan sitä, liittyykö muutos eduskunnan tiukentuneisiin käytäntöihin, jotka ovat puhuttaneet viime aikoina.

Eduskunnan vierailijalistoista nousi kohu, kun eduskunta alkoi estää toimittajia saamasta listoja. Eduskunta kieltäytyi jo aiemmin luovuttamasta eduskunnan vierailijalistoja toimittajille. Kun korkein hallinto-oikeus linjasi, että eduskunnan vierailijalistat ovat lähtökohtaisesti julkista tietoa ja julkisia, eduskunta alkoi tuhota vierailijalistat päivittäin.

Lue myös:

Pekka Haavisto ehdottaa uutta lobbausrekisteriä – alkaa julkaista omat tietonsa

Kansanedustaja: ”Tilanne on omituinen – eduskunta päätti että se ei noudata oikeuden tuomiota”