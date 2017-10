Raju joukkotappelu puhkesi – kymmeniä ihmisiä ja useita poliisipartioita paikalla Kontulassa

Itä-Helsingissä Kontulassa on puhjennut joukkotappelu, johon on osallistunut kymmeniä ihmisiä. Poliisin mukaan ainakin yksi on loukkaantunut, mutta kukaan ei ole saanut vakavia vammoja.

Poliisilla ei ole toistaiseksi tietoa siitä, miksi joukkotappelu käynnistyi.

‒ Tappeluun on osallistunut kymmeniä henkilöitä. Mukana on ollut myös astaloita, kertoo tiedotteessa ylikomisario Jussi Huhtela Helsingin poliisilaitoksen johtokeskuksesta.

‒ Poliisi on ottanut kiinni muutamia henkilöitä. Tilanne on tällä hetkellä rauhallinen, eikä sivullisille ole vaaraa.

Tilanne on poliisin hallinnassa ja tilanne on tällä hetkellä rauhallinen.

Tappelu puhkesi Sirrikujalla kello kahden jälkeen. Paikalla on ollut useita poliisipartioita. Poliisi tiedotti kello 16 jälkeen, että tilanne on rauhoittunut ja poliisioperaatio siirtyy tutkintavaiheeseen.

Sivulliset eivät ole vaarassa ja tilanne on tällä hetkellä rauhallinen. #Helsinki #Kontula #Poliisi — Helsingin poliisi (@HelsinkiPoliisi) 6. lokakuuta 2017

