Täyslaidallinen Jan Vapaavuorelle: ”Aika menee vain valta- ja puoluepolitikointiin”

Keskustan kansanedustaja Pekka Puska arvostelee kovin sanoin Helsingin kokoomuslaista pormestaria Jan Vapaavuorta, joka arvioi perjantaina, että Juha Sipilän (kesk.) hallituksen valmistelemassa maakuntauudistuksessa on valuvirhe. Vapaavuoren mukaan pitäisi tehdä ”hallintoreformeja”, jotka vahvistavat kaupunkien mahdollisuuksia pärjätä globaalissa kilpailussa.

–Helsingin puuhakas pormestari näyttää irtaantuvan kaupunkien yhteisestä kannanotosta, vaikka muste sen allekirjoituksissa on hädin tuskin kuivunut. Pidän erittäin valitettavana, että nimenomaan pääkaupungin pormestari on valinnut vastakkainasettelun tien ja perusteettomien väitteiden esittämisen maakuntauudistuksesta. Helsinki on koko Suomen pääkaupunki, jonka kaikki suomalaiset varmasti haluavat menestyvän. Vastakkainasettelun sijaan tarvittaisiin yhteistyötä ja sopimista, Puska toteaa lauantaina julkaisemassaan kannanotossa.

Hän viittaa 21 suurimman kaupungin yhteiseen julkilausumaan, jonka mukaan ”koko maan voimavarojen hyödyntäminen on pienen maan kansallinen etu”.

–Luulen tavallisten helsinkiläistenkin kohta kysyvän, milloin Vapaavuorella riittää aikaa Helsingille ja niille ongelmille, jotka moni kohtaa arjessaan, hän kuittaa.

Puskan mukaan pääkaupungin lähidemokratiaa on vahvistettava.

–Nyt näyttää siltä, että pormestarin aika menee vain valta- ja puoluepolitikointiin. Toivottavasti Vapaavuori harkitsee uudelleen linjaansa. Yhteistyöllä Suomea on aina rakennettu.

Puska luonnehtii, että isommat ja pienemmät kaupungit ja kunnat ovat yhdessä Suomi.

–Siksi koko maata on kehitettävä mahdollisimman tasapainoisesti. Hyvän elämän on oltava mahdollista kaikkialla Suomessa, niin kaupungeissa kuin maaseudulla.

