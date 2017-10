Juha Sipilä arvioi asemaansa Ylellä: ”En kyllä väkisin pukkaa sinne”

Pääministeri, keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä on valmis jatkamaan tehtävässään, mutta vain, jos puolueen sisällä löytyy riittävä kannatus.

–Nyt tässä talven aikana katsotaan, ovatko keskustalaiset halukkaita jatkamaan minun johdollani. Jos eivät ole, sitten vaihdetaan miestä. Tuon keskustelun aika on puoluevaltuustossa keväällä. Olen käytettävissä, mutta en kyllä väkisin pukkaa sinne. Jos tukea ja kannatusta ei löydy, silloin se on muiden tehtävä, hän totesi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

Lännen Median lauantaina julkaiseman kyselyn perusteella noin joka toinen keskustan kannattaja haluaa Sipilän jatkavan puolueen puheenjohtajana ensi kesän jälkeen. Puolueen edustakuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen nousi kyselyssä Sipilän kovimmaksi haastajaksi keskustan johtoon.

Keskustan puoluekokous valitsee puolueen puheenjohtajan ensi vuoden kesäkuussa.

––Tulos tai ulos: tuloksella tarkoitin tätä Suomen kuntoon saamista ja sen suhteen näyttää hyvältä. Kyllä se tulos tarkoittaa myös sitä, että keskustalaiset luottavat siihen, että pystyn luotsaamaan keskustan seuraavissa vaaleissa, Sipilä kommentoi.

Keskustan kannatus on ollut laskussa. Ylen torstaina julkistamassa tuoreimmassa gallupissa keskustan kannatus laski taas aavistuksen ja se on nyt neljänneksi suosituin puolue 15,8 prosentin kannatuksella.Sipilä uskoo kannatuksen laskun johtuvan ainakin osittain hallituksen tekemistä talouspäätöksistä.

–Kun Suomen tilanne oli se, mikä se oli kaksi vuotta sitten, pidin tärkeänä sitä, mitä tehdään, enkä sitä, miltä se näyttää. Mielikuva niin minusta kuin puolueesta on muuttunut ja itsestäni on tehty ahne oman edun tavoittelija. Se näkyy myös puolueen kannatuksessa.Tärkeysjärjestyksessäni ensimmäisenä on kuitenkin Suomen kuntoon laittaminen, sitten tulee puolue ja vasta sitten oma asema, hän kommentoi.

–Olen antanut tuulensuojaa muille, koska haluan puolustaa kipeitä päätöksiä ja tulla ministerin tueksi, kun he ovat puolustaneet hallitusohjelman mukaisia kipeitä päätöksiä, Sipilä jatkoi.

