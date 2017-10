Suurin poliittinen riski Euroopassa on tällä hetkellä se, miten vallassa olevat poliittiset päättäjät toimivat populistipuolueiden kannattajien silmissä. Näin arvioi varainhoitoyhtiö Aberdeen Standard Investmentsin politiikkaan erikoistunut ekonomisti Stephanie Kelly, joka muistuttaa pettyneitä populistien kannattajia olevan paljon muun muassa Ranskassa.

–Populistien kannattajille ei saa syntyä tunnetta siitä, ettei heitä edusta päätöksenteossa kukaan. Vaarana on, että populismi saa silloin uutta nostetta, hän kommentoi Uudelle Suomelle.

–Donald Trumpin jälkeen suurin poliittinen riski on Euroopassa, hän jatkaa.

Kelly nostaa esiin Italiassa ensi vuoden alkupuolella pidettävät parlamenttivaalit, joissa mukana on kaksi populistista euro- ja maahanmuuttokriittistä puoluetta: Viiden tähden liike ja Lega Nord.

–Avainkysymys on, kannattavatko näiden puolueiden äänestäjät niiden ajamaa politiikkaa vain äänestävätkö he vain muutoksen puolesta.

Tälllä hetkellä yksikään Italian puolueista ei ole gallupeissa selkeässä ykkösasemassa. Viiden tähden liikkeen ja Lega Nordin asemia on viime aikoina heikentänyt niihin liittyneet korruptioskandaalit. Erityisesti Viiden tähden liikettä edustava Rooman pormestari Virginia Raggi on ollut vaikeuksissa.

–Populistien valtaannousu paikallisesti Italiassa on osoittanut, etteivät he tuo minkäänlaista muutosta politiikkaan, Kelly kommentoi.

Aberdeen Standard Investmentsin päästrategi Andrew Milligan varoittaa ulkomaisten sijoittajien käyttäytymisestä, jos näyttää siltä, että populismi vahvistuu uudelleen Euroopassa.

–Juuri nyt Eurooppa näyttää hyvältä erityisesti amerikkalaissijoittajien silmissä. Mutta (Ranskan presidentti Emmanuel) Macronin kannatus on laskussa ja Italian vaalit vasta tulossa. Pahimmassa tapauksessa sijoittajat saattavat vetää rahansa pois Euroopasta, hän toteaa Uudelle Suomelle.

Populismin nostaa esiin myös Nordean pääekonomisti Aki Kangasharju.

–Populismi on kasvanut vastareaktiona, eikä sekään ole vielä näyttänyt kaikkea voimaansa. Se tarkoittaa huolia Suomen vientisektorille, hän arvioi tuoreessa blogissaan.

Kangasharju korostaa, että populismia on sekä oikeistossa että vasemmistossa, mutta niille on yhteistä joko viha valtaapitävään eliittiin tai muukalaisiin, olivatpa he ulkomaalaisia tai muita vähemmistöjä.

–Protektionismi on populistien yksi keino suojautua muukalaisilta, ja se onkin lisääntynyt jo finanssikriisistä alkaen. Perinteisesti protektionismi on seurannut yleisiä suhdanteita, joten nyt kun maailmantalous jälleen piristyy, protektionismikin voisi vähentyä. Niin ei kuitenkaan käy, koska globalisaation eteneminen ruokkii populismia, hän sanoo.

Kangasharju viittaa Donald Trumpiin, jonka vaalikampanjan keskiössä olivat protektionismi ja Obaman terveydenhuoltojärjestelmän purkaminen.

–Obamacare jäi purkamatta, joten America First –retoriikka on yhä tärkeämpää lupausten noudattamiseksi. Trump tuskin aloittaa laajamittaista kauppasotaa, mutta pitää varmasti yllä protektionistista linjaa. Se hidastaa maailmankaupan elpymistä ja siten rajoittaa myös Suomen vientimahdollisuuksia. Mitä enemmän maailmankauppa protektionismin vuoksi häiriintyy, sitä enemmän Suomelta on löydyttävä kilpailukykyä. Kun markkinoiden koko ei kasva, oma vienti voi lisääntyä vain markkinaosuuksia voittamalla. Trump on tuskin populismin viimeisin airut. Päinvastoin, globalisaation eteneminen synnyttää uusia uhkia maailmantaloudelle. Ensimmäinen globalisaation aalto 1900-luvun alussa päättyi maailmansotaan ja siihen, että politiikka reagoi liian hitaasti globalisaation etenemiseen, Kangasharju toteaa.