Näin varmistat palkkion romuautostasi - TE: Sudenkuoppa ministeriön esityksessä voi tulla kalliiksi

Liikenneministeriön esityksessä romutuspalkkiojärjestelmäksi on sudenkuoppa, joka voi romuttaa haaveet romutuspalkkiosta. Autoala toivoo lievennystä vaatimukseen auton liikennekäytöstä.

Esitys romutuspalkkion paluusta ensi vuodeksi herätti suurta innostusta autoalalla. Romutuspalkkio lisäsi edellisellä kerralla autokauppaa ja kauppiaat uskovat niin käyvän nytkin. Kun kuluttajat saivat uuden auton romutuspalkkion ansiosta vähän halvemmalla ja kokeilun seurauksena lisääntynyt autokauppa kasvatti jopa valtion autoverotuloja, kaikki voittivat.

Uudesta autosta haaveileville esitys on yhdessä suhteessa jopa parempi kuin edellinen romutuspalkkiokokeilu vuonna 2015. Jos romutuspalkkiotodistuksen hankkinut kuluttaja ostaa ladattavan hybridiauton, hän saa peräti 2500 euron alennuksen uudesta autostaan. Tavallisesta, alle 110 grammaa hiilidioksidia kilometrillä päästävästä autosta palkkio on 1500 euroa. Kummassakin tapauksessa autokaupan osuus on 500 euroa ja valtion loput.

Liikenneministeriön luonnoksessa hallituksen esitykseksi on kuitenkin yksi tiukennus, joka romutuspalkkion avulla auton ostavan kannattaa muistaa jo tänä vuonna. Edellisellä kerralla autolta ei vaadittu sitä, että sen täytyy olla liikennekäytössä. Nyt liikenneministeriön luonnoksessa on tämä vaatimus.

–Ajatus on nimenomaan hankkiutua eroon autoista, jotka ovat aktiivisessa liikennekäytössä, perustelee ylitarkastaja Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöstä.

Rajauksessa on kuitenkin yksi ongelma. Moni pitää vanhoja autojaan osan vuodesta pois liikennekäytöstä ja ajaa niillä esimerkiksi vain kesäkaudella. Jotkut vanhat autot saattavat olla lyhyen aikaa pois liikennekäytöstä myös autoliikkeen myyntivarastossa. Tiukasti tulkittuna molemmissa tapauksissa romutuspalkkio jää saamatta, vaikka auto pääosan vuodesta olisikin liikennekäytössä.

–Vaatimus on aika kova, arvioi Autotuojien toimitusjohtaja Tero Kallio.

Autoala toivoisikin loivennusta tuohon pykälään niin, että osan vuodesta pois liikennekäytöstä oleva auto pääsisi romutuspalkkion piiriin.

Jos säännöt pysyvät ministeriön esittämässä muodossa, romutuspalkkion hyödyntämistä suunnittelevan kuluttajan onkin oltava tarkka. Auto kannattaa pitää liikennekäytössä ja maksaa siitä tarvittavat verot ja maksut vuoden loppuun asti vaikka väkisin, jos siitä haluaa myös saada romutuspalkkion. Lyhytkin liikenteestä poisto siis maksaa autoilijalle pahimmillaan 2500 euron edun verran rahaa.

Edellisessä kokeilussa 30 prosenttia romutetuista autoista oli sellaisia, että ne eivät olleet liikennekäytössä. Nekään eivät kaikki silti olleet niitä ruohoa kasvavia, koska moni vanha auto todella on osan vuodesta pois liikennekäytöstä.

Romutuspalkkion avulla kaupan tekemisessä kannattaa noudattaa samaa periaatetta kuin edelliselläkin kerralla.

–Romutuspalkkiotodistusta ei kannata heilutella autokaupan tuulikaapissa kun tulee autokaupoille, sanoo Kallio.

Kuluttajan siis kannattaa ensin käydä normaalit neuvottelut ja tarjouskierrokset kauppiaan kanssa ja lyödä lukkoon auton hinta. Vasta sen jälkeen kannatta kertoa, että hyödynnettävissä on myös romutuspalkkio. Näin kuluttaja voi varmistua siitä, että romutuspalkkioetu ei katoa autokauppiaan huonompaan tarjoukseen halutusta autosta.

Lähde: Talouselämä, Ismo Virta