Venäjän suurlähettilään Suomi-ulostulo puhuttaa: ”Trollaamista suurlähettilästasolla”

enäjän uuden Suomen-suurlähettilään Pavel Kuznetsovin Ilta-Sanomille antama haastattelu on saanut aikaan vilkkaan keskustelun Suomessa. Kuznetsov sanoo haastattelussa muun muassa, että Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys johtaisi automaattisesti vastareaktioihin Venäjällä.

Venäläistaustainen toimittaja Polina Kopylova pitää suurlähettilään ulostuloa ja sanavalintoja hyvin harkittuinen ja kuvailee haastattelua ”trollaamiseksi suurlähettilästasolla”.

–Venäjän suurlähettiläs on mediaseksikäs jo virkansa puolesta. Siksi taipaleen alussa hänellä on takuulla mahdollisuus valita, kenen kanssa hän menettää ”neitsyytensä” ensimmäisessä haastattelussaan. Joten, olisi tämän haastattelun taustalla käytännössä mitä tahansa, Ilta-Sanomien valinta kanavaksi ei ole sattuma. Suurlähettiläs Kuznetsov osoittaa näin viestinsä tietylle taholle — kyseessä on Suomen kansa. Kansaan se raamikas uradiplomaatti vetoaa suoraan ja diplomaattina hyvin mutkattomasti. Mutta rivien välistä lukemisen taito on syytä ottaa tässä kuitenkin käyttöön. Suurlähettilään sanomisiiin on ujutettu psykologisen vaikuttamisen elementit, joiden on tarkoitus puhuttaa tavallista ihmistä, hän kommentoi Puheenvuoron blogissaan.

Kopylova nostaa esiin muun muassa Kuznetsovin lausunnon, jonka mukaan ”tuntuu loukkaavalta ja katkeralta, kun on viime aikoina kuullut kysyttävän, pitääkö naapuriemme pelätä Venäjää. Kaikki tervejärkiset ihmiset käsittävät, että se on täyttä pötyä.”

–Kuznetsov ikään kuin tuohtuu hyvin kansanomaiseen tyyliin. Tosiasiassa kyseessä on manipulaatio, jossa lukijalle esitetään ehto: jos luokittelet itseäsi tervejärkiseksi, niin et pelkää Venäjää, Kopylova huomauttaa.

Toinen vahva vaikuttava elementti on Kopylovan mukaan vastakkainasetteluun perustuva astelma, jossa suurlähettiläs kehuu Suomen ja Venäjän hyviä suhteita, mutta samalla mainitsee maat, joissa ”hillitön russofobia on nostettu valtionpolitiikan asemaan”.

–Näillä keinoin suurlähettiläs rakentaa Suomen luetuimman median sivuille kuvan siitä, että Venäjä ei ole niin paha piru kuin siitä maalataan. Samalla hän näyttää voimansa — eikä vain sanoin. Haastattelua säestää erittäin selkeä kuvakieli. Kaikessa kolmessa kuvassa esiintyy seisten ja istuen äijämäisen varma isäntä.

Suomalaispoliitikot ovat kommenteissaan keskittyneet erityisesti Kuznetsovin Suomen mahdollista Nato-jäsenyyttä koskeviin näkemyksiin. Esimerkiksi eduskunnan puolustusvaliokunnan jäsen Timo Heinonen (kok.) korostaa, ettei Suomen tarvitse kysyä asiaa Venäjältä.

–Onneksi me emme kysy sitä Venäjältä tai suurlähettiläs Pavel Kuznetsovilta. Suomi päättää asioistaan ja myös Natosta itse, hän tviittasi.

No onneksi me emme kysy sitä #Venäjä’ltä tai #suurlähettiläs Pavel #Kuznetsov’lta. Suomi päättää asioistaan ja myös #Nato’sta itse. — Timo Heinonen (@timoheinonen) October 7, 2017

Demarinuorten puheenjohtaja Mikkel Näkkäläjärvi korostaa, että Suomen on tehtävä ulko- ja turvallisuuspolitiikan ratkaisut aina omista lähtökohdistaan.

–Ruotsi on kohdannut aikamoista painostusta USA:sta. Me jatkuvasti Venäjältä. Vaatii viisautta ja rohkeutta johtaa maata, hän kommentoi Twitterissä.

Keskusteluun osallistuu myös SDP:n europarlamentaarikko Liisa Jaakonsaari, jonka mukaan ”ei pidä pelätä eikä pelotella”.

Suomen on tehtävä UTP-ratkaisut aina omista lähtökohdistamme. Oli kyse sitten Nato-jäsenyydestä tai ydinasesopimuksen allekirjoittamisesta. — Mikkel Näkkäläjärvi (@Nakkalajarvi) October 7, 2017

Kiitos. Näin on. Ruotsi on kohdannut aikamoista painostusta USA:sta. Me jatkuvasti Venäjältä. Vaatii viisautta ja rohkeutta johtaa maata. — Mikkel Näkkäläjärvi (@Nakkalajarvi) October 7, 2017

Pavel Kuznetsov on aikaisemmin toiminut Suomessa Neuvostoliiton diplomaattina 80-luvun alkupuolen ja lisäksi Venäjän lähetystössä 1990-luvulla. Hän on työskennellyt myös Venäjän suurlähettiläänä Slovakiassa.