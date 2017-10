Hjallis Harkimolta suorat sanat kokoomukselle: ”Peesataan mukana, annetaan Sipilän ja Soinin tehdä virheet”

Kokoomuksen kansanedustaja, liikemies Harry ”Hjallis” Harkimo arvostelee omaa puoluettaan kovin sanoin sunnuntaina Youtubessa julkaisemallaan videolla.

Harkimo arvioi, että kokoomuksella olisi ollut hyvä hallituspohja ja -ohjelma, jos tehtyjä päätöksiä olisi noudatettu.

–Jos niitä olisi noudatettu, olisi päästy jonnekin. Nyt me vaan peesataan mukana, annetaan Sipilän ja Soinin tehdä virheet. Me ei oikastaan saada aikaan niitä asioita, joita meidän pitäisi saada. Eli me ollaan vähän nynnyjä, hän sanoo.

Harkimo sanoo olevansa pettynyt politiikkaan ja pohtii myös, onko hän oikeassa puolueessa.

–Ehkä minun ei pitäisi kuulua kokoomukseen.Ehkä minun olisi parempi olla silloin ja pystyisin sanomaan asiat niin kuin ajattelen, niin että minua ei sido mikään.