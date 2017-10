Kokoomuksen ex-puoluesihteeristä uusi pomo Turkuun? Jäljellä yksi kilpailija

Kokoomuksen entinen puoluesihteeri Minna Arve on vahvoissa asemissa Turun uudeksi kaupunginjohtajaksi. Nykyinen kaupunginjohtaja Aleksi Randell nimitettiin Rakennusteollisuus RT:n uudeksi toimitusjohtajaksi kesäkuussa. Randell siirtyy tehtävään marraskuussa.

Arven ainoa vastaehdokas on nykyinen apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen (sd.), sillä haastatteluihin kutsutut Kari Häkämies (kok.) ja Ville Itälä (kok.) ilmoittivat perjantaina jättävänsä kisan.

Sunnuntaina pidetyssä kokouksessa kokoomuksen valtuustoryhmä valitsikin yksimielisesti Arven ehdokkaakseen. Turun Sanomat kertoo, että myös Turun toiseksi suurimman puolueen, vihreiden, enemmistö kannattaa Arvea.

Kokoomus on Turun suurin puolue ja perinteisesti kaupunginjohtajan paikalle on valittu suurimman puolueen ehdokas. Valtuustoryhmien välistä yhteistyötä kaupungissa viimeiset 12 vuotta raamittanut ”Turku-sopimus” jäi kuitenkin uusimatta kevään kuntavaalien jälkeen.

Uuden kaupunginjohtajan tehtävä on nelivuotinen. Turussa on keskusteltu myös pormestarimalliin siirtymisestä kuten esimerkiksi Helsingissä ja Tampereella on tehty. Arve toimi kokoomuksen puoluesihteerinä Alexander Stubbin puheenjohtajakaudella vuosina 2014–2016. Nykyisin hän toimii Turun kauppakamarin toimitusjohtajana.