”Libera ei ollut elinikäinen virka” – Suomeen syntymässä uusi media

Suomen näkyvimpiin tutkijoihin kuuluvat Railo ja Pursiainen ryhtyvät journalisteiksi uuden yrityksen kautta.

Viime vuosien aikana paljon mediatilaa saaneet politiikan tutkija Erkka Railo sekä ekonomisti Heikki Pursiainen ovat mukana ensi viikolla lanseerattavassa uudessa mustread.fi-tiedotusvälineessä, jonka kohderyhmänä ovat suomalaiset päätöksentekijät.

–Tässä on joukko toimittajia. Eroamme siinä mielessä muista, että mukana on myös kaltaisiamme tutkijoita. Tarkoituksena on tehdä korkealaatuista yhteiskunnallista politiikkaan ja talouteen liittyvää journalismia, Railo kommentoi.

–Ajatuksena on ollut tehdä mediaa, joka sparraa päätöksentekijöitä parempiin päätöksiin.

Must Read toimii Toinen Aatos Oy -nimisen yrityksen kautta. Palveluun liittyy uudenlainen ansaintalogiikka. Yritys on analysoinut suomalaisia päättäjiä ja koonnut siitä noin 1000 päätöksentekijän joukon.

Henkilöt ovat elinkeinoelämän, politiikan ja järjestöjen johtohahmoja. MustRead luo heidän ja suomalaisten yritysten välille viestintäkanavan, kun yritykset pystyvät julkaisemaan sponsoroitua sisältöä valituille päättäjille.

–Me olemme väylä yrityksille saavuttaa nämä ihmiset. Yritykset ovat tästä valmiita maksamaan, se on jo havaittu, Railo taustoittaa.

MustRead puolestaan pystyy näkemään, ketkä kaikki päättäjät ovat nähneet yrityksen viestin.

–Meillä on toki tiukka tietosuoja. Henkilörekisterilain nojalla kerromme, kuinka moni kohderyhmästä on lukenut sponsoroitua sisältöä. Me emme voi tarkalleen kertoa, ketkä henkilöt ovat lukeneet sen, mutta voimme kertoa, että näin ja näin moni on lukenut sen sisällön, Pursiainen kommentoi yritysten ja päättäjien välisen viestinnän seurantaa.

–Se on yritykselle melko hyvä diili, koska se, miten he maksavat, riippuu siitä, kuinka monta kohderyhmästä saa viestin.

Pursiainen painottaa, että kaupallinen puoli on erikseen Must Readia julkaisevasta toimituksesta.

–Me journalistit ja kaupallinen sisältö, joka laatii yritysten kanssa viestinnän, olemme toki erikseen.

Uuden palvelun päätoimittajana aloittaa pitkän linjan toimittaja Heidi Hammarsten. Hammarstenin, Pursiaisen ja Railon lisäksi lehden toimittajaosakkaita ovat Anne Moilanen, Linda Pelkonen ja Hanna Säntti. Ekonomisti Roger Wessman toimii lehden vakituisena avustajana.

–Liitymme myös julkisen sanan neuvostoon, koska toimimme journalistisin perustein. Juttumme perustuvat tutkimukseen voimakkaasti johtuen siitä, että meillä on tätä tutkijaporukkaa.

Railo jätti projektin takia Turun yliopiston ja Pursiainen puolestaan irtisanoutui ajatuspaja Liberasta.

–Ei Libera ollut minulle mikään elinikäinen virka. Hurjempi hyppäys tapahtui aikoinaan, kun lähdin VATTin (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus) vakivirasta pois, Pursiainen pohtii yrittäjyyteen hyppäämistä.

Tiedotusvälineen nimi on mustread.fi, koska palvelu pyritään viemään myös kansainvälisille markkinoille tulevaisuudessa.

–Sitä nimeä ei tarvitse heti lähteä muuttamaan ja se avautuu silti suomalaisille sekä ulkomaiselle yleisölle, Railo kertoo nimen taustasta.

Suomalainen mediakenttä on muutaman suuren toimijan hallitsemaa. Railo ja Pursiainen kokevat, että heidän medialleen on tilausta sellaisten ihmisten keskuudessa, jotka ovat kiinnostuneet yhteiskunnallisista asioista.

–Minun pyrkimykseni on kirjoittaa yleistajuisesti aika vaikeistakin asioista taloudellisista aiheista. Erkka tekee politiikan puolelta samaa, Pursiainen kommentoi toimituksen tarkoitusperiä.

–Kysymys ei ole vain niistä 1000 ihmisestä, vaan siitä porukasta, joka on syvällisemmin kiinnostunut näistä yhteiskunnallisista asioista.

Lähde: Kauppalehti.