”Metsäteollisuus on All in” – Paperiliiton pomo radiossa: Lakkoavustuksesta jo päätös

Paperiliiton puheenjohtaja Petri Vanhala katsoo, että Metsäteollisuuden irtautuminen Elinkeinoelämän keskusliitosta näkyy nyt työehtosopimusneuvotteluissa.

Paperiliitto ilmoitti perjantaina nostavansa lakkovalmiutta, koska Metsäteollisuus tarjosi nykyisen työehtosopimuksen jatkamista vuodella nollakorotuksella. Vanhala kertoo Ylen Ykkösaamussa, että kun nolla iskettiin pöytään, paperiliitossa oli ”aika tyrmistynyttä porukkaa”. Hänen mukaansa Metsäteollisuuden ehdotus osoittaa, että neuvotteluissa ei ole edistytty.

–Näiden kaikkien vuosien jälkeen, jolloin olemme toki ymmärtäneet, että metsäteollisuudella heikommin meni ja viime vuoden kiky-ratkaisu oli palkanalennus, kun edelleen tulee nollaa, niin kyllä se aiheutti suurta hämmästystä ja vihastusta, Vanhala sanoo Ylellä.

–Työantajalla on ehkä vähän sellainen ajatusmaailma, että kun he lähtivät EK:sta ja Suomen mallista pois, niin pöydässä on all in -ajattelu. Jos kaikki ei mene läpi, niin ollaan nollalinjalla. Sopimiseen tietenkin tarvitaan molempien osapuolien vastaantuloa, enkä millään lailla pakene meidän vastuuta.

Lakkovalmiuden nostaminen tarkoittaa Vanhalan mukaan muun muassa sitä, että liitto on päättänyt, minkälaista lakkoavustusta se tarjoaa jäsenistölleen. Lisäksi jäsenien kanssa on käyty läpi lakkotaisteluohjetta.