Ajettuun matkaan perustuvat tiemaksut tulossa Suomeen? EU tavoittelee yhteistä järjestelmää

Liikenne- ja viestintäministeriö suunnittelee Suomeen satelliittivalvontaan perustuvia tiemaksuja. Ministeriö on lähettänyt lausuntokierrokselle luonnoksen satelliittinavigoinnin toimenpideohjelmasta, joka liittyy osaltaan EU:n ohjelmaan.

Ohjelma kuvaa satelliittinavigointijärjestelmien nykytilaa ja hyödyntämistä sekä Suomen avaruushallinnon nykymallia ja siihen kohdistuvia muutospaineita.

Ehdotuksessa esitetään 14 konkreettista toimenpidettä, joilla halutaan nostaa Suomi yhdeksi satelliittijärjestelmien hyödyntämisen kärkimaaksi. Tienkäyttömaksut ovat mukana luonnoksessa, jossa viitataan GNSS-satelliittipaikannussysteemiin.

– Tällä hetkellä koko EU:ssa yhteen toimivia sähköisiä tienkäyttömaksujärjestelmiä (EETS-palvelu, European Electronic Toll Service) ei sovelleta missään EU-maassa, mutta sen sijaan erillisiä sähköisiä tienkäyttömaksujärjestelmiä on noin 200, joista osa hyödyntää satelliittipaikannusta. Yksi näistä EU:n yhteen toimivista sähköisistä tienkäyttömaksujärjestelmistä perustuu GNSS:n hyödyntämiseen, ministeriön ohjelmaluonnoksessa todetaan.

Luonnoksen mukaan komissio on antanut keväällä 2017 ohjelman, jonka tavoitteena on päästä eroon aikaperusteisesta tienkäyttömaksusta ja siirtyä käyttömaksuihin, jotka perustuvat ajosuoritteisiin eli ajettuihin matkoihin.

–Tarkoitus olisi saada aikaan koko EU:ssa yhteen toimiva järjestelmä. Tavoitteena on välttää ruuhkat ja ympäristöhaitat. Kuljettaja tulisi toimeen yhdellä sopimuksella ja yhdellä ajoneuvolaitteella koko EU:ssa.

Suomeen keskitetty avaruushallinto?

Ohjelmaluonnoksen keskeisimpiä toimenpiteisiin kuuluvat ministeriön mukaan satelliittitiedon hyödyntämisen edistäminen liiketoiminnassa ja palvelujen tarjonnassa ja arktisilla alueilla sekä piensatelliittien hyödyntämisen edistäminen. Yhtenä toimenpiteenä on myös selvittää tarve ja mahdollisuus perustaa Suomeen avaruushallinto.

Ministeriön mukaan suomalainen osaaminen on jo pitkään ollut mukana erilaisissa avaruus- ja satelliittihankkeissa ja niiden sovelluksissa.

–Tällä hetkellä suomalainen avaruustoiminta on murroksessa. Suomessa on kehitetty ensimmäistä kertaa omia piensatelliitteja ja Suomessa on virinnyt aktiivinen uutta avaruusteknologiaa hyödyntävä New Space- liiketoiminta, ministeriön tiedotteessa todetaan.

–Ohjelmassa on kiinnitetty huomiota myös satelliittinavigointijärjestelmien alueellisiin haasteisiin, joita ovat toisaalta Pohjois-Euroopan satelliittinavigointijärjestelmien kattavuusongelmat, mutta myös satelliittipaikannuksen ongelmat sisätiloissa ja kaupunkialueilla. Helpotusta Pohjois-Euroopan satelliittipaikannukseen on tulossa, sillä EU:n komissio on vastikään päättänyt rakentaa uuden EGNOS-järjestelmän maa-aseman Kuusamoon.

Toimenpideohjelman valmistelun yhteydessä sidosryhmät peräänkuuluttivat tarvetta arvioida mahdollisuutta perustaa Suomeen keskitetty avaruushallinto, joka voisi nykyistä tehokkaammin tukea Suomessa virinnyttä aktiivista avaruussovelluksiin ja piensatelliitteihin liittyvää liiketoimintaa sekä alan tutkimusta ja koulutusta.

Toimialan arvo 195 mrd. € 2025

Toimenpideohjelma on osa hallituksen kärkihanketta digitaalisen liiketoiminnan kasvuympäristön rakentamiseksi. Hankkeen tavoitteena on tehdä Suomesta suotuisa toimintaympäristö digitaalisille palveluille ja digitaalisuuteen perustuville liiketoimintamalleille.

Henkilökohtainen navigointi on arkipäivää kaikkialla maailmassa. Satelliittipaikannus on mahdollista 5,4 miljardissa älypuhelimessa ja sadoissa miljoonissa navigaattoreissa. Ministeriö muistuttaa, että satelliittinavigointi on tärkeä osa myös yhteiskunnan toimivuutta. Esimerkiksi sähköverkkojen, tietoliikenneverkkojen ja liikenteen palvelujen toiminta edellyttää satelliittipaikannusta ja tarkkaa aikatietoa.

Euroopan komissio on arvioinut toimialan tämän hetkiseksi arvoksi yli 70 miljardia euroa. Kasvavan automaattiliikenteen, 5G:n ja IoT:n kehityksen myötä markkinan arvon odotetaan ministeriön mukaan nousevan noin 195 miljardiin euroon vuonna 2025. Kasvusta iso osa tulee erilaisista älypuhelimiin tarjottavista palveluista.

Esimerkiksi eurooppalaisen Galileo-satelliittinavigointijärjestelmän ensimmäiset palvelut ovat ministeriön mukaan juuri tulleet saataville ja täysimääräisessä käytössä järjestelmän on tarkoitus olla vuonna 2020.

Toimenpideohjelman on tarkoitus valmistua kuluvan syksyn aikana. Lausuntojen määräaika on 17. lokakuuta.