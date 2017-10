Kuka tuuraa, jos presidentti Niinistö jää isyysvapaalle? Vastaus löytyy perustuslaista

Tasavallan presidentin kanslia kertoi tänään, että presidenttipari odottaa perheenlisäystä. Laskettu aika osuu helmikuulle, jolloin käydään presidentinvaalien toinen kierros.

Varsinainen vaalipäivä on 28.1.2018 ja mahdollinen toinen kierros 11.2.2018.

On varsin mahdollista, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö on virassa, kun hänen vaimonsa Jenni Haukio on synnyttänyt heidän yhteisen lapsensa.

Kysymys kuuluu, kuka presidentin tehtävää hoitaa, jos istuva presidentti haluaa pitää isyysvapaata tai vanhempainvapaata? Vastaus löytyy perustuslaista, Uudelle Suomelle vinkataan.

Siellä sanotaan muun muassa seuraavasti: ”Tasavallan presidentin ollessa estyneenä hänen tehtäviään hoitaa pääministeri tai tämänkin ollessa estyneenä pääministerin sijaisena toimiva ministeri”.

Eli Sauli Niinistön ensisijainen tuuraaja vanhampainvapaan tapauksessa olisi Juha Sipilä (kesk.), tietysti sillä edellytyksellä, että hän on ensi keväänä yhä Suomen pääministeri.