Poistuiko kermankuorinnan ja alihoitamisen riski? Näin ministeri vastaa pahimpiin sote-huoliin

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) vastasi Uuden Suomen kysymyksiin siitä, miten soten valinnanvapauslain puutteita on tilkitty. Hallitus pääsi sote-sopuun viime yönä. Esillä on yhä ollut esitykseen liittyviä riskejä.

Perustuslakivaliokunta löysi kevään esityksestä useita epäkohtia, joista suurimpana nousi esiin pakkoyhtiöittämisen perustuslain vastaisuus. Niin sanotun yhtiöittämisvelvollisuuden poistuminen onkin korjatun esityksen merkittävin muutos. Tätä perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan kesällä. Yhtiöittämisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että maakunta voisi tuottaa palveluita vain erillisen yhtiön kautta.

Maakunta voi yhä halutessaan yhtiöittää palvelut, mutta maakunta velvoitetaan vain omaan liikelaitokseen. Näin turvataan Saarikon mukaan julkisten palveluiden saatavuus kaikissa olosuhteissa.

Korjattua esitystä ei ole vielä julkistettu, vaan sitä ovat avanneet lähinnä asianomaiset ministerit. Tarkimmin on luettu Saarikon blogia aiheesta. Uusi esitys on valmisteltu perustuslakivaliokunnan kesäisen lausunnon pohjalta.

Oppositiosta vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ehti jo toteamaan, että lukuun ottamatta pakkoyhtiöittämisen poistumista vanhat ongelmat näyttävät yhä olevan esityksessä tallella. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolestaan vaati Saarikolta konkretiaa ja totesi, että moni asia on jäänyt hänelle epäselväksi. Demareiden Sirpa Paatero ihmetteli liikelaitosvelvoitetta ja epäili turhaa byrokratiaa.

Kun maakunnan on jatkossa varmistettava, että sillä on kyky tuottaa palveluita, tuottajien määrä lisääntyy. Miten silloin käy sote-uudistuksessa tavoitelluille säästöille? On puhuttu jopa 3 miljardin euron säästöistä. Muun muassa Touko Aalto kritisoi, että kustannukset uhkaavat kasvaa uudessa mallissa.

–Minusta monituottajuus ei ole automaattisesti estämässä sitä, etteikö säästöjä voitaisi saada. Itse asiassa säästöjen merkittävin potentiaali on ennen kaikkea tietojärjestelmissä ja niiden toimivuudessa. Itse asiassa ne ovat myös tämän valinnanvapauden edellytys, että tieto kulkee kansalaisen mukana.

Saarikko muistuttaa, että hinnan määrittää maakunta korvauksilla, joita palveluntuottaja asiakassetelistä tai sote-keskuksen palvelutuotannosta maksaa. Kun tuottajia on useita, kilpailu sekä laadulla että hinnalla siltä osin, mitä milläkin rahalla saa, on Saarikon uuden mallin yksi idea kustannusten näkökulmasta.

Saarikko huomauttaa, että hallitus ei voi tehdä mallia, jossa tarvittavat säästöt olisi unohdettu. Niitä ei oikeastaan Saarikon mukaan edes voi kutsua säästöiksi, koska mitään ei leikata pois, vaan huolehditaan siitä, että kustannukset eivät kasva yhtä suurta tahtia kuin nykyisin. Tarkoista säästösummista Saarikko ei puhu vielä mitään, vaan toteaa, että vaikuttavuusarviot julkaistaan myöhemmässä vaiheessa.

Säilyykö parjattu kermankuorinnan riski?

Pitkin soten ja valinnanvapauslain etenemistä on kuultu rajua kritiikkiä niin sanotusta kermankuorinnasta eli siitä, että hoitoon aletaan valikoida maksukykyisiä potilaita samalla, kun heikompiosaisten palvelut heikkenevät. Kuntaliiton sosiaali- ja terveydenhuollon talousasioiden erityisasiantuntija Tero Tyni ehti varoittaa Demokraatin haastattelussa, että kermankuorinnan riski säilyy myös nykyisessä mallissa. Mutta mitä sanoo ministeri?

– Kaikki kansalaiset ovat yhtä oikeutettuja valitsemaan palveluitaan. Siltä osalta jokainen suomalainen on yhdenvertaisessa asemassa, Saarikko sanoo.

Saarikko huomauttaa, että valinnanvapautta toteutetaan uudessa mallissa enemmän asiakassetelin kautta, jolloin on todennäköisempää, että pienet ja keskisuuret yritykset ja sitä kautta myös harvaan asutummat alueet ovat paremmin valinnanvapauden piirissä. Saarikko muistuttaa, että asiakasseteliin kuuluu nyt enemmän sosiaalihuollon palveluita, joita tuottavat myös tiettyyn asiaan keskittyneet yksittäiset yritykset.

–Kun sote-keskuksen ydinpalvelut ovat nyt rajatumpia keväisestä mallista, niin sote-keskuksen pyörittäjiä, erilaisia yrityksiä tulee ehkä laajemmin kuin aiemmassa mallissa.

Saarikon mukaan korvausperusteet ovat kutakuinkin samat kuin kevään esityksessä eli painottuvat niin sanottu kapitaatioon. Kapitaatiomallissa maakunta maksaa könttäsumman sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajalle jokaista asiakasta kohden. Tutkijatohtori Liina-Kaisa Tynkkynen Tampereen yliopistosta kritisoi aiemmin Uudelle Suomelle, että kapitaatiomallin perusvaarana on alihoitaminen. Hän huomautti, että potilaan houkuttelevuus riippuu siitä, pystytäänkö korvaussummalla oikeasti kattamaan potilaan hoidosta koituvat kustannukset.

–Maakunnallahan on mahdollisuus tehdä siitä erilaisia sovellutuksia ja rakentaa siihen myös kannustimia. Kapitaatiohan ei ole jokaisesta kansalaisesta sama, vaan siihen liittyy parhaillaan valmisteltavat, tietynlaiset kertoimet siitä, minkä verran korvausta erityyppisissä tilanteissa olevat kansalaiset palveluntuottajalle tuovat mukanaan. Tämä kaikki liittyy siihen, että kermankuorinnan ilmiötä voitaisiin välttää, Saarikko sanoo.

Saarikko myös huomauttaa, että koko summa ei perustu kapitaatioon. Hän viittaa Ruotsin malliin, missä jokaisella maakunnalla on hiukan erilainen korvausperustemalli.

Perustuslakivaliokunta antoi rankkaa kritiikkiä myös aikataulusuunnitelmista. Touko Aalto ehti kritisoimaan uuttakin mallia hätiköimisestä. Hänen mukaansa hallituksen olisi kannattanut siirtää ensin sote-palvelut maakunnille ja aloittaa vasta sen jälkeen kokeiluja valinnanvapausmalleista.

Saarikon mukaan uudessa mallissa kuitenkin on mukana porrastuksia, eikä ”kaikki avaudu kertarysäyksellä”.

–Helpoin ja nopeimmin voimaan astuva osuus on asiakasseteli ja henkilökohtainen budjetti, sen jälkeen sote-keskus.

Saarikon mukaan sote-keskukseen liittyy vielä osaporrastusta niin, että vasta kahden vuoden kuluttua sote-keskusten avaamisen jälkeen ne, jotka eivät siihen mennessä ole tehneet valintaa sote-keskuksesta, listataan palvelujen tavoitettavuuden mukaan eri tuottajien asiakkaiksi.

Sote-keskusta saa vaihtaa 6 kk välein

Kansalaisten mahdollisuuksiin valita liittyvät uudessakin mallissa sote-keskus, asiakassetelit ja henkilökohtainen budjetti. Jatkossa sote-keskusta saisi Saarikon mukaan vaihtaa puolen vuoden välein. Henkilökohtaisen budjetin osuus on uudessa esityksessä käytännössä sama kuin aiemmin, mutta asiakasseteli on Saarikon mukaan huomattavasti laaja-alaisempi ja maakunnat myös velvoitetaan sen tarjoamiseen.

–Tällä puolella tulee vaikkapa kuntoutukseen, kotipalveluihin ja pienimuotoisiin leikkausoperaatioihin liittyvä mahdollisuuksia, Saarikko sanoo ja lisää, että vaativimmat operaatiot ovat jatkossakin julkisen vastuulla.

Demokraatin haastattelema Kuntaliiton erityisasiantuntija Tyni nostaa esiin suuren riskin liittyen henkilökohtaiseen budjettiin, joka on suunnattu erityisesti vammaisille ja vanhuksille. Hänen mukaansa riskit liittyvät ennen kaikkea siihen, ettei vastaavasta mallista ole kokemuksia ja siinä liikkuvat isot rahat. Riskeistä on puhunut Uudelle Suomelle myös tutkijatohtori Tynkkynen, joka huomautti, että budjetti liittyy kaikista heikommassa asemassa oleviin asiakkaisiin.

–Itse asiassa sille on runsaasti kansainvälisiä esimerkkejä. Juuri sen takia, että se on uusi ilmiö, meilläkin valinnanvapauslaissa on pykälät valinnanvapauden pilotoinnista ja henkilökohtaista budjettia tullaan pilotoimaan juuri siksi, että saadaan siitä käyttäjäkokemuksia myös sen kustannusvaikutuksista, Saarikko sanoo.

Saarikko huomauttaa, että uusi malli on paljon parempi kuin aiempi kaavamainen kilpailutussysteemi.

–Maakunta ei välttämättä tee kilpailutusta ja sitä kautta vain osoita vaikkapa asumispalvelua ikäihmiselle tai vammaiselle, vaan siinä tapauksessa hän voi kriteerit täyttävistä palveluntuottajista tehdä valinnan itse.

Saarikon mukaan henkilökohtaisessa budjetissa asiakkaan käytettäväksi osoitetaan tietty summa, joka perustuu substanssilakeihin ja maakunnan ammattilaisen tekemään palvelutarpeen arvioon. Kaiken ytimessä on Saarikon mukaan hyvä palveluohjaus, jota maakunta on velvoitettu tekemään.

–Henkilökohtaista budjettia ei ole pakko vastanottaa, hän myös muistuttaa.

