Pankki: Vuoden 2007 BKT-huippu saavutetaan ensi vuonna – Yksi huoli Suomen tulevaisuudesta

Handelsbankenin ennakoi, että Suomi saavuttaa ensi vuonna 2000-luvun lamaa edeltäneen bruttokansantuotteen reaalisen huipputason. BKT:n huippuluvut nähtiin kymmenen vuotta sitten vuoden 2007 lopulla.

–Menetetyn potentiaalisen kasvun kiinnikurominen on sen sijaan pitkä tie, jolla kohdataan useita rakenteellisia uudistuksia, pankin ekonomistit toteavat.

Handelsbanken arvioi, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 3,3 prosenttia edellisvuodesta. Ensi vuonna kokonaistuotannon ennustetaan kasvavan 2,0 prosenttia, ja vuoden 2019 kasvun odotetaan hidastuvan 1,1 prosenttiin.

Suomi on lähtenyt noususuhdanteeseen Handelsbankenin mukaan pohjoismaisiin ja pohjoiseurooppalaisiin verrokkeihinsa nähden melkoiselta takamatkalta. Pankki nostaa esiin myös, että vaikka Suomi kansantaloutena on saavuttamassa nyt vuoden 2007 huipputason, ovat kotitalouksien kulutus ja velat sekä työn yksikkötyönkustannukset menneet tästä jo ohi.

–Samaan aikaan immateriaaliset investoinnit inhimilliseen pääomaan supistuivat trendinomaisesti. Tämä ei lupaa hyvää tulevaisuuden tuottavuuden kasvulle, sanoo Handelsbanken Suomen pääekonomisti Tiina Helenius.

Pankin arvion mukaan työttömyyden pelko on hälventynyt. Työllisyyden kasvaessa kotitaloudet ovat matalien korkojen siivellä halukkaita paitsi asuntokauppoihin, myös kuluttamaan säästöjään. Koska reaalitulojen kasvu on Suomessa heikentynyt vuodesta 2016, on kotitalouksien säästämisaste ollut negatiivinen. Handelsbanken ei usko sen kääntyvän positiiviseksi lähitulevaisuudessa.

–Säästämisen lykkääminen näinkin pitkäksi aikaa tekee kotitalouksista luonnollisesti haavoittuvampia tuloihin kohdistuvia äkillisiä shokkeja kohtaan, sanoo Helenius.