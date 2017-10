Hämmästys ministerin tv-esiintymisestä: Fortumin ”pääomistaja kaikesta tietämätön”

Valtion omistajaohjauksesta vastaava elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) sai tiedon Fortumin aikeista ostaa Uniperia vain puoli tuntia ennen kuin asia kerrottiin julkisuuteen. Lintilä kertoo asiasta Ylen A-Studiossa. Fortum on valtion enemmistöomistama.

Lintilälle kerrottiin kaupasta niin lyhyesti, että hänelle ei mainittu edes Uniperin osuutta Nordstream II -kaasuputkihankkeesta. Ministerin mukaan valtio ei pääomistajana aio puuttua hankkeeseen.

–Sain tiedon tapahtumasta aika lyhyellä aikajänteellä. Kaikkia yksityiskohtia ei tullut siinä vaiheessa esille, Lintilä sanoo.

–Minulle kerrottiin, että yhtiöllä on merkittävä osuus venäläiseen kaasuun. Ja yhtiön koko energiantuotannosta kaasua on 50 prosenttia.

Ammattiliitto Pron puheenjohtaja Jorma Malinen katsoo Twitter-viestissään, että valtio vaikuttaa olevan pääomistajana kaikesta tietämätön Uniper-kaupassa.

Toivon oikeasti että Fortumin Uniper kaupasta ei tule totaalinen munaus pääomistaja on kaikesta tietämätön #yleastudio #fortum #omistajuus — Jorma Malinen (@PronMalinen) October 9, 2017

Uniper on saksalainen energiayhtiö ja suuri osa sen energiatuotannosta pohjautuu fossiilisiin polttoaineisiin, hiileen ja kaasuun. Kaupan on nähty olevan ristiriidassa Fortumin oman tavoitteen kanssa toimia puhtaan energian edelläkävijänä. Sen osuus Nordstream II -kaasuputkesta on myös herättänyt epäilyksiä. Esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa hanketta on pidetty turvallisuusriskinä.

–Suomella valtiollisesti ei liity siihen mitään riskejä, koska Nordstream II hakee lupaa Etelä-Suomen aluehallintovirastolta käyttää Suomen talousaluetta. Kansainvälisen lainsäädännön mukaan täytyy olla hyvin poikkeukselliset perusteet sille, että se evättäisiin, arvioi Lintilä Ylellä.

–Ruotsissa kyse on siitä, että sinne ollaan rakentamassa venäläistä satamaa. Kyse on totaalisesti eri tilanteesta.

Lintilän mukaan Uniper-kauppaa on turha politisoida, sillä kyse on Fortumin liiketaloudellisesta toiminnasta. Hän korostaa, ettei valtio myöskään aio puuttua Fortumin aikeisiin ostaa Uniperista 47 prosenttia ja mahdollisesti määräysvallan myöhemmin.