Sote-sopu ei vakuuta Li Anderssonia: ”Kermankuorinnan riski kasvaa”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Li Andersson arvioi, että sote-mallin keskeisin ongelma on edelleen yhtä ajankohtainen kuin aikaisemminkin hallituksen sopimisa korjauksista huolimatta.

–Kyse on valtavan suuresta terveydenhuollon yksityistämisoperaatiosta, jossa suomalaiset perustason palvelut alistetaan markkinoille. Integraatio ei tule toteutumaan ja siksi eivät myöskään kustannussäästöt. Samalla palveluiden saatavuuden eriarvoisuus kasvaa ja kermankuorinnan riski kasvaa, hän kommentoi Facebookissa julkaisemassaan kannanotossa.

–Suurimmat hyötyjät ovat ne neljä isoa yrityskonsernia, jotka jo pitkään ovat kärkkyneet suurempaa siivua tähän asti julkisesti tuotetuista terveydenhuollon palveluista, Andersson jatkaa.

Hallitus pääsi sopuun soten muutoksista maanantaina ja teki joitakin perustuslakivaliokunnan kesäkuun lausunnossaan vaatimia muutoksia.

Perustuslakivaliokunta löysi kevään esityksestä useita epäkohtia, joista suurimpana nousi esiin pakkoyhtiöittämisen perustuslain vastaisuus. Niin sanotun yhtiöittämisvelvollisuuden poistuminen onkin korjatun esityksen merkittävin muutos. Tätä perustuslakivaliokunta vaati lausunnossaan kesällä. Yhtiöittämisvelvollisuus tarkoittaa sitä, että maakunta voisi tuottaa palveluita vain erillisen yhtiön kautta.

Andersson huomauttaa, että hallituksen uudessa esityksessä kaikille maakunnille tulee velvoite järjestää palvelutuotanto liikelaitosmuotoisena.

–Tämä tarkoittaa, että julkisia palveluita ei voida missään maakunnassa kokonaan yhtiöittää. Tämä on periaatteellisesti tärkeä muutos, koska julkinen valta vastaa aina viime kädessä kansalaisten oikeudesta saada sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Osakeyhtiölaki ei voi mennä tämän vastuun edelle, hän kommentoi.

Lisäksi kansalaisille tulee oikeus vaihtaa sote-keskusta puolen vuoden välein. Tätäkin Andersson pitää parannuksen suhteessa alkuperäiseen esitykseen, jonka mukaan asiakas sitoutuisi aina vuodeksi kerrallaan.

–Alkuvaiheessa he, jotka eivät valitse itselleen sote-keskusta ohjataan automaattisesti julkisten palveluiden puolelle. Tällä on tarkoitus hillitä markkinavetoisen malliin siirtymisen aiheuttamia ongelmia, hän sanoo.

Hallitus esittää myös, että yksityisistä sote-keskuksista rajataan pois lähes kaikki sosiaalihuollon palvelut. Tästä rajauksesta seuraa Anderssonin mukaan kaksi isoa ongelmaa toimivan sosiaali- ja terveydenhuollon näkökulmasta.

–Sote-keskuksista tulee käytännössä terveyskeskuksia. Malli on entistä vahvemmin täysin ristiriidassa soten alkuperäisen integraatioajatuksen kanssa. Alunperin piti vahvista sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon yhteistyötä tuomalla palvelut ja niistä vastaavat ammattilaiset saman katon alle, hän huomauttaa.

Hallitus esittää myös, että yksityisten terveyskeskusten pitää vuodesta 2022 alkaen myös tarjota erikoislääkärinpalveluita. Se tarkoittaa Anderssonin arvion mukaan sitä, että hallitus pyrkii laajentamaan terveydenhuollon yksityistämisen yhä vahvemmin myös erikoissairaanhoidon puolelle.

–Koko esitys vaikuttaakin perustuvan uusien markkinoiden avaamiseen terveyspalveluissa, joissa yksityisillä yrityksillä on pienemmät markkinaosuudet kuin sosiaalipalveluissa, hän summaa.

Oppositiosta vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on jo todennut, että lukuun ottamatta pakkoyhtiöittämisen poistumista vanhat ongelmat näyttävät yhä olevan esityksessä tallella. RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson puolestaan on vaatinut hallitukselta konkretiaa ja sanoo monen asian jääneen epäselväksi. SDP:n Sirpa Paatero on ihmetellyt liikelaitosvelvoitetta ja epäillyt turhaa byrokratiaa.

Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko (kesk.) on vastannut kermankuorintaepäilyihin sanomalla, että valinnanvapautta toteutetaan uudessa mallissa enemmän asiakassetelin kautta, jolloin on todennäköisempää, että pienet ja keskisuuret yritykset ja sitä kautta myös harvaan asutummat alueet ovat paremmin valinnanvapauden piirissä. Saarikko muistuttaa, että asiakasseteliin kuuluu nyt enemmän sosiaalihuollon palveluita, joita tuottavat myös tiettyyn asiaan keskittyneet yksittäiset yritykset.

–Kaikki kansalaiset ovat yhtä oikeutettuja valitsemaan palveluitaan. Siltä osalta jokainen suomalainen on yhdenvertaisessa asemassa, hän kommentoi Uudelle Suomelle.

Lue lisää: Poistuiko kermankuorinnan ja alihoitamisen riski? Näin ministeri vastaa pahimpiin sote-huoliin