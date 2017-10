Yle-vero puhutti eduskunnassa: ”Moni maksaa näkymättömästä palvelusta”

Hallituksen ensi vuoden veromuutosesityksiä käsiteltiin tänään eduskunnassa. Esiin nousi myös hallituksen esitys, jonka mukaan Yle-veroa maksettaisiin 2,5 prosenttia vuositulojen 14 000 euroa ylittävästä osasta.

Muutos vapauttaisi verosta noin 390 000 pienituloisinta verovelvollista. Muutos rahoitettaisiin korottamalla parempituloisten Yle-veroa nykyisestä 143 eurosta 163 euroon.

SDP:n eduskuntaryhmän verovastaava, kansanedustaja Timo Harakka huomauttaa, että myös pienipalkkaisten Yle-vero nousee.

Sinisten Reijo Hongisto puolestaan sanoo, etteo muutos poista epätasa-arvoa, joka liittyy Ylen lähetysten näkyvyyteen. Hän mainitsi esimerkkinä Pohjanmaan.

–Muun muassa Alajärvi-Soini-Lehtimäki alueella Ylen televisiolähetykset näkyvät huonosti ja ajoittain eivät ollenkaan. Yle, Digita ja Viestintävirasto ovat useita vuosia kamppailleet näkyvyysongelmien kanssa ja olleet yhteydessä asukkaisiin ilman merkittävää tulosta. Siitä huolimatta asukkaat joutuvat maksamaan tämän lakisääteisen maksun, jonka säätämisen yhtenä perusteena oli turvallisuus eli veronmaksaja saa veroa vastaan myös viranomaisen tiedonjakokanavan palvelut hätätilanteissa. Nyt ei näin tapahdu, vaan moni kotitalous maksaa näkymättömästä palvelusta. Erityisen paljon maksavat ne ruokakunnat, joissa saman katon alla asuu parikin työssä käyvää sukupolvea, hän totesi.

Timo Harakka puolestaan arvosteli Juha Sipilän (kesk.) hallituksen veropolitiikkaa laajemmin ja arvioi hallituksen olevan kyvytän uudistamaan verotusta.

–Vastuullinen verotus on tärkeä valtiontalouden työkalu. Tätä työkalua hallitus ei osaa tai halua käyttää. Sen sijaan se hokee tyhjää mantraa, että kenenkään verotus ei kiristy. Mantraan takertuminen on halvaannuttanut hallituksen. Hallituksen lupaus ei sitä paitsi pidä paikkaansa edes palkansaajien osalta. Pienipalkkaisten koululaisperheiden verotus jopa kiristyy, hän kommentoi.

Harakan mukaan hallitus siirtää veroratkaisut tulevaisuuteen perustamalla selvitystyöryhmän, jonka pitäisi laatia verotuksen pitkän aikavälin suunnitelma eli tiekartta.

–Tiekarttaa tarvitaan silloin, kun ollaan eksyksissä. Hallitus on kuitenkin halvaantunut, mistä kertoo ministerin Orpon vastaus kysymykseen siitä, mihin hallitus aikoo käyttää veropolitiikassa seuraavat puolitoista vuotta. Vastaus on pysäyttävä: loppuaikansa hallitus aikoo käyttää opintopiiriin. Tiekarttaselvitys on veronmaksajien ja kansantalouden kannalta kallis opintopiiri.