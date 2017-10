Tuula Haatainen 5,5 %:n kauppaoluesta: ”Alkoholisairaudet tulevat lisääntymään”

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Tuula Haatainen (sd.) ei kannata vahvojen oluiden tuomista kauppoihin. Uusi Suomi selvitti aiemmin valiokunnan kantoja asiaan, mutta ei tavoittanut Haataista. Ylivoimainen enemmistö jäsenistä vastustaa korotusta.

Uuden Suomen selvityksen mukaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan 17 jäsenestä vain kaksi kannattaa prosenttirajan korotusta. Kolme ei ollut päättänyt kantaansa ja kahta ei tavoitettu. Nyt toinen heistä, eli puheenjohtaja Haatainen kertoo kantansa.

–En kannata prosenttirajan nostoa ja ne perustelut löytyvät hallituksen omasta esityksestä, Haatainen sanoo ja viittaa kansanterveydellisiin vaikutuksiin.

Samoihin vaikutuksiin vetoavat pääosin muutkin vastustajat.

Asia jakaa mielipiteitä siinä määrin, että kansanedustajat saavat äänestää siitä suuressa salissa omatuntonsa mukaan.

Hallitus ei päässyt sopuun siitä, sallitaanko ruokakapoissa 5,5-prosenttiset alkoholijuomat, joten puolueet päätyivät malliin, jossa ensiksi äänestetään prosenttirajan nostamisesta omantunnon mukaan ja sen jälkeen yhtenä rintamana muun lakipaketin hyväksymisestä.

Lue myös: 5,5%:n kauppaoluelle tulossa tyrmäys valiokunnasta – vain kaksi kansanedustajaa sanoo kyllä

Tuula Haatainen huomauttaa, että arvioiden mukaan alkoholin kulutus tulee kasvamaan, jos vahvemmat juomat tulevat ruokakauppoihin. Hän viittaa siihen, että meillä oluen kulutus on suurta ja suuri osa suomalaisten saamasta alkoholista tulee nimenomaan oluesta. Hänen mukaansa vähittäiskauppa on ilmoittanut, että alkoholijuomille varataan prosenttirajan korotuksen jälkeen sama hyllytila kuin nykyisin, joten vahvemmat oluet veisivät tilaa keskioluelta, joka vaihtuisi monella vahvempaan.

–Keskiolut, jota sieltä tällä hetkellä kotiin kannetaan, sen osuus tulee vähenemään. Sitä kautta alkoholisairaudet tulevat lisääntymään. Tämä on se lähtökohta. Alkoholi on aine, joka aiheuttaa vakavia kansansairauksia, ja ne kustannukset ovat kovat.

Haatainen huomauttaa, että edes Viron tuonti ei ole peruste lakimuutokselle, sillä pitkällä aikajänteellä tuonti ei ole Haataisen mukaan dramaattisesti noussut, vaan päinvastoin ollut laskusuunnassa. Hän muistuttaa, että nyt Virokin nostaa alkoholiveroaan.

Sen sijaan valmistustapakysymystä Haatainen haluaa vielä pohtia, eikä ota siihen tässä vaiheessa kantaa. Valiokunta käy asiantuntijakuulemiset läpi. Hän huomauttaa, että asiassa on monia näkökohtia. Valmistustaparajoite ei kuitenkaan ole suuressa salissa omantunnonkysymys.

Voiko valiokunta jopa kaataa esityksen prosenttirajan korotuksesta?

–Jos valiokunnan enemmistö on sitä mieltä, että joku kohta lainsäädännössä muutetaan, esimerkiksi tämä prosenttiraja, että se säilytetään ennallaan, se tulee mietintöön ja pykälämuutoksena pykäliin ja se esitys tulee sitten eduskuntasaliin ja sitten siitä äänestää iso sali viime kädessä, Haatainen vastaa.

–Valiokunta on valiokunta ja kuitenkin suuri sali on se, joka päättää. Tämä on asiantuntijavaliokunnan näkemys silloin ja yleensä aika usein sitä kunnioitetaan, mutta tämä asia jakaa monella tapaa, niin minä en pysty sanomaan lopputulosta, hän jatkaa.

Haatainen sanoo Uudelle Suomelle, että asiasta tulee varmasti olemaan suuressa salissa esityksiä prosenttirajan puolesta ja vastaan.

–Joka tapauksessa se tulee pohjaesityksenä saliin ja sitten siitä keskustellaan ja istuntosalissa voidaan tehdä pääkäsittelyssä muutosesityksiä siihen.

Uuden Suomen selvityksen mukaan prosenttirajan korotusta puoltavat vain Sari Sarkomaa (kok.) ja Anne Louhelainen (sin.). Korotusta vastustavat puheenjohtaja Haataisen lisäksi 10 kansanedustajaa, eli varapuheenjohtaja Hanna-Kaisa Heikkinen (kesk.), Veronica Rehn-Kivi (r.), Outi Alanko-Kahiluoto (vihr.), Niilo Keränen (kesk.), Anneli Kiljunen (sd.), Sanna Lauslahti (kok.), Aino-Kaisa Pekonen (vas.), Pekka Puska (kesk.), Vesa-Matti Saarakkala (sin.) ja Martti Talja (kesk.).

Arja Juvonen (ps.), Kristiina Salonen (sd.) ja Sari Raassina (kok.) kommentoivat ottavansa asiaan kantaa vasta asiantuntijakuulemisten jälkeen. Uusi Suomi ei tavoittanut selvitystä varten kansanedustaja Ulla Parviaista (kesk.).

Alkoholilaki palaa suuren salin käsittelyyn marraskuussa.

