Ilmatieteen laitos varoittaa: ”Jo 15 senttimetriä nopeasti virtaavaa vettä kaataa aikuisen henkilön”

Runsaat sateet ovat nostaneet jokien ja järvien pintoja Etelä-Suomessa tulvalukemiin. Monet joet ovat Tulvakeskuksen mukaan jo nousseet kuluvan vuoden korkeimmalle tasolle viime kevään tulvien jäätyä pienehköiksi.

Ilmatieteen laitoksen mukaan lokakuun alku on ollut suurimmassa osassa maata hyvin sateinen. Uudellamaalla kuun alku on ollut jopa harvinaisen, paikoin myös poikkeuksellisen sateinen.

Espoonjoella vesi on noussut keskiviikkona moottoritielle Turunväylällä ja käytössä on ollut yksi kaista kumpaankin suuntaan.

Etelä-Suomeen on ennustettu runsaita sateita torstaille ja viikonlopuksi, mikä voi Tulvakeskuksen mukaan merkittävästi uudelleen pahentaa tulvatilannetta muun muassa Turun moottoritiellä.

Lisäksi Tulvakeskus kertoo, että Riihimäen keskustassa Vantaanjoki on noussut tulvarajalle ja Riihimäen Peltosaaressa on päässyt vettä joidenkin kerrostalojen kellariin. Myös Lepsämänjoella ja Karjaanjoella vesi on tulvinut pelloille. Etelä-Suomessa myös Ilolanjoki ja Hirvihaaranjoki tulvivat, ja Kokemäenjoella Loimijoki on tulvakeskuksen mukaan nousemassa pelloille.

–Uudenmaan rannikolla maa on hyvin märkää ja reagoi sateisiin nopeasti. Alavimpia teitä ja kevyenliikenteen väyliä on poikki useissa paikoissa, Tulvakeskus sanoo.

Ilmatieteen laitos kehottaa ihmisiä varovaisuuteen alueilla, joilla vesi on noussut teille tai jalankulku- ja kevyenliikenteen väylille.

–Veden alle jäävät kuopat ja esteet ovat vaarallisia kaikille, ja jo 15 senttimetriä nopeasti virtaavaa vettä kaataa aikuisen henkilön, Ilmatieteen laitoksen tiedotteessa sanotaan.

Loppuviikon sademäärä on Ilmatieteen laitoksen ennusteen mukaan suuressa osassa maata 5–20 millimetriä, etelärannikolla mahdollisesti enemmän.