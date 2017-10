Ekonomisti varoittaa Suomea: ”Ei tilaa palkkamaltin menetykselle”

Nordean ekonomisti Tuuli Koivu kehottaa Suomea seuraamaan tarkkaan Saksan tärkeimmäin ammattiliiton IG Metallin palkkaneuvotteluja ja varoittaa samalla suomalaisia menettämästä palkkamalttia syksyn liittokierroksella.

–Suomessa Saksan palkkaneuvotteluja kannattaa seurata erittäin tarkasti, sillä vaikutukset leviävät meille useita reittejä. Ensinnäkin Saksan palkkamaltti tarkoittaa kovan kilpailun jatkumista euroalueen sisällä. Hyvästä taloustilanteesta huolimatta Saksa pitää kulujen nousun aisoissa eikä anna muille euromaille mitään ilmaiseksi. Vuosina 2005-2012 revennyt kuilu vaikkapa Suomen ja Saksan kilpailukyvyssä supistuu tuskastuttavan hitaasti, eikä anna tilaa Suomessa palkkamaltin menetykselle, Koivu toteaa blogissaan.

IG Metall lähtee palkkaneuvotteluihin vaatimattomalla palkkatavoitteella. Liiton pohjoisen paikallisosaston palkankorotustavoite seuraaville kahdelle vuodelle on Koivun mukaan kuusi prosenttia, eli vain vähän enemmän kuin edellisellä kierroksella pari vuotta sitten. Koivu muistuttaa, että samaan aikaan Saksa on käytännössä täystyöllisyydessä ja maan veto on erittäin vahvaa.

Kovien palkankorotusvaatimusten sijaan IG Metall haluaa Koivun mukaan lisäjoustoja työelämään. Tavoitteena on, että töitä voisi tehdä määräaikaisesti 28 tuntia nykyisen 35 viikkotunnin sijaan, jos tällaista vaikkapa perhetilanne vaatii.

Asuntovelallisissa Saksan palkkamaltti herättää Koivun mukaan toivonkipinän jopa odotettua pidempään jatkuvista poikkeuksellisen matalista koroista.

–Kun EKP:n neuvosto päättää parin viikon päästä arvopapereiden osto-ohjelman jatkosta, se joutuu tekemään päätöksen ympäristössä, jossa vahva talouskasvu ei ole tuonut euroalueen inflaatiota kestävästi tavoitteeseen. Viimeksi osto-ohjelman suuria linjoja muutettiin lähes vuosi sitten joulukuussa, jolloin ostoja päätettiin jatkaa vähintään vuoden 2017 loppuun. Tuolloin toiveissa varmasti oli inflaation kiihtyminen niin, että asteittainen irtautuminen osto-ohjelmasta vuoden 2018 alkupuoliskolla olisi perusteltua. Mutta toisin on käynyt.

EKP:n oman arvion mukaan inflaation tuominen tavoitteeseen tarvitsee tuekseen vielä huomattavan määrän rahapoliittista elvytystä. Syyskuussa inflaatio otti jälleen takapakkia aiemmista kuukausista.

Koivu sanoo, että saksalaisten metallimiesten ”preferenssit” tuovat lisää harmaita hiuksia EKP:lle.

–Jos muut maat kykenevät seuraamaan Saksan palkkamalttia, inflaation kiihtymiseen voi kulua vielä hyvinkin pitkään. Voi olla niinkin, että ennusteemme korkojen nostosta ensimmäisen kerran vuonna 2019 on sittenkin liian aggressiivinen, hän ennakoi.

Suomessa pääministeri Juha Sipilä (kesk.) puuttui keskiviikkona yllättäen työmarkkinatilanteeseen ja sanoi MTV:n Huomenta Suomi -ohjelmassa palkankorotusten nollalinjan olevan kohtuuton. Alun perin Sipilä oli luvannut olla puuttumatta palkankorotuskeskusteluun. Nollalinja nousi keskusteluun Metsäteollisuuden ja Paperiliiton työmarkkinaneuvottelujen takuttua.

Tampereen yliopiston sosiologian professori Harri Melin arvioi iltapäivällä Kauppalehdelle, että palkankorotukset liikkuvat todennäköisesti ”jossakin 1-2 prosentin välissä”.

–Veikkaan, että työnantajajärjestötkin ovat varautuneet 1-1,5 prosentin palkankorotuksiin. Valmius tämän kaltaisten sopimusten tekemiseen on olemassa, hän sanoi.

