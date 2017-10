Ozan Yanar paukautti eduskunnassa: ”Olisin ylpeästi Suomen presidentti – jos tilanne sallisi”

Vihreiden kansanedustaja Ozan Yanar katsoo, että Suomessa tulisi luopua perustuslakiin kirjatusta tasavallan presidentin syntyperävaatimuksesta. Yanarin mukaan Suomessa ulkomaan kansalaisena syntynyt tai muualla syntynyt voisi edustaa yhtä hyvin Suomea kuin syntyperäinenkin presidentti.

–Tämän pitäisi olla meidän lain viesti, ja tällä hetkellä se ei ole. Minä esimerkiksi toimisin maahanmuuttajataustaisena, 14-vuotiaana Suomeen tulleena henkilönä ylpeästi esimerkiksi Suomen presidenttinä, jos tilanne joskus olisi niin, toteaa Yanar.

Eduskunta käsitteli keskiviikkona SDP:n kansanedustaja Pilvi Torstin lakialoitetta, joka esittää syntyperävaatimuksesta luopumista. Aloite lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. Keskustelussa perussuomalaisten kansanedustaja ja presidenttiehdokas Laura Huhtasaari vastusti aloitetta. Hänen mukaansa syntyperävaatimus kytkeytyy kansallisvaltioaatteeseen ja itsenäisyyden turvaamiseen.

–On olemassa sellainen kuin ”ylisukupolvinen me”. Esimerkiksi minun isovanhempani puolustivat Suomen itsenäisyyttä, ja se herättää velvollisuutta tätä maata kohtaan: millaisen Suomen ovat edeltäjät meille antaneet ja millaisen Suomen jätämme jälkeen, Huhtasaari sanoo.

–Tämä ei mielestäni ole jäänne, tämä on perinne, ja tällä on vahva symbolinen arvo, hän jatkaa.

Yanar puolestaan vastasi, että perinne on hänestä heikko argumentti. Hän korosti, että kansa päättää, kuka on sopiva presidentiksi.

–Meillä on täällä puolueitakin, jotka käyttävät slogania ”kansa päättää” — no annetaan kansan päättää. Jos henkilö on rakentanut sellaisen luottamuksen, niin kyllä näen, että tämä asettaa selkeän rajauksen siihen, kuka pääsee näihin virkoihin.

LISÄÄ AIHEESTA: Kansanedustaja yllättyi Suomen perustuslain presidenttipykälästä – ”Kummitytöstäni ei voisi tulla presidenttiä”