Suomesta ehdotus Katalonialle: ”Tarja Halosella voisi olla ratkaiseva rooli”

Ruotsalaiseen eduskuntaryhmään kuuluva Ahvenanmaan kansanedustaja Mats Löfström ehdottaa presidentti Tarja Halosta sovittelijaksi Katalonian kriisiin.

–Suomesta on perinteisesti löytynyt hyviä sovittelijoita, ei vähiten Martti Ahtisaari, jolle on myönnetty YK:n rauhanpalkinto saavutuksistaan. Suomeen on harkittava, miten me voimme edesauttaa Katalonian kriisin ratkaisemisessa, jos kansainväliselle sovittelulle syntyy tarvetta. Presidentti Tarja Halonen nauttii sellaista arvostusta, jota tarvitaan Katalonian kriisin menestyksekkään sovittelun läpiviemisessä, Löfström sanoo tiedotteessan.

Löfström muistuttaa, että Halosella on pitkä poliittinen kokemus sekä ministerinä että presidenttinä. Lisäksi hän on johtanut Ahvenanmaa-komiteaa, joka on monen vuoden työn tuloksena jättänyt Ahvenanmaan itsehallinnon kehittämistä koskevan loppumietintönsä.

Löfströmin mukaan Ahvenanmaan tilanne 1900-luvun alussa muistuttaa tietyiltä osin Katalonian nykyistä poliittista kriisiä.

–Ahvenanmaan tilanteen ratkaisemiseksi tarvittiin tuolloin kansainvälistä sovittua, silloisen Kansainliiton toimesta. Vuonna 1921 Ahvenanmaan aseman suhteen saavutettiin ratkaisu, joka on historiallisessa katsannossa osoittautunut erittäin menestyksekkääksi. Silloin voitiin diplomatian ja rauhallisen sovittelun keinoin ratkaista vakava konflikti, johon liittyi paljon epäluottamusta.

Hän toteaa myös, etteivät Katalonian itsenäisyyspyrkimykset eivät olleet nykyistä luokkaa 10 vuotta sitten.

–Itsenäisyysajatukset ovat kasvaneet räjähdyksenomaisesti, koska Kataloniassa on koettu, että hallitus Madridissa on ollut piittaamaton eikä se ole ottanut Katalonian pyyntöjä itsehallinnon laajentamisesta tosissaan. Kataloniassa ylivoimainen enemmistö on kaivannut Katalonian taloudellisen itsehallinnon kehittämistä, ei itsenäisyyttä. Siitä syystä edellytyksiä diplomaattisen ratkaisun löytämiseksi on todennäköisesti olemassa, jos epäluottamusta saadaan purettua. Minä uskon, että Tarja Halosella voisi olla ratkaiseva rooli tässä työssä, jos kansainvälistä apua pyydetään ja hän itse olisi suostuvainen harkitsemaan sellaista roolia.

Keskustan kansanedustaja Mikko Kärnä jätti tänään pohjoismaiden neuvoston jäsenenä kirjallisen kysymyksen kaikkien pohjoismaiden hallituksille sekä pohjoismaiden ministerineuvostolle Katalonian tilanteesta.

–Haluan tietää, mitä voimme tehdä yhdessä saadaksemme Katalonian ja Espanjan sovittelutilanteeseen. Samalla tiedustelen voisivatko pohjoismaat antaa asiasta yhdessä Helsingin sopimuksen artiklan 36. mukaisen julkilausuman, jossa pyydetään Espanjaa ja Kataloniaa yhteisen neuvottelupöydän ääreen ja tuomitaan kaikki väkivalta Kataloniassa, hän kertoo Puheenvuoron blogissaan.

Espanjan pääministeri Mariano Rajoy vaati eilen keskiviikkona Katalonialta virallista selvitystä siitä, antoiko maakunnan johtaja Carles Puigdemont tiistai-iltana Katalonian itsenäisyysjulkistuksen vai ei. Pyyntö edeltää sitä, että hallitus turvautuu Espanjan perustuslain pykälään 155, jolla Katalonian itsehallinto voidaan peruuttaa tilapäisesti.

