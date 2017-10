”Hälyttävä” havainto suomalaisten koulutuksesta: ”Nyt herätys!”

Väestötilastojen asiantuntijan Pekka Myrskylän mukaan korkeasti koulutettujen suomalaisten osuus on vuosien 2005 ja 2015 välisenä aikana pudonnut 38 prosentista 36 prosenttiin. Hän kuvailee kehitystä lisäksi ”hälyttävästi laskevaksi”.

Myrskylän mukaan korkeasti koulutettujen osuus kaksinkertaistui 70-luvulta lähtien 18 prosentista 37 prosenttiin vuonna 2000. Sen jälkeen kasvu pysähtyi ja kehitys kääntyi hienoiseen laskusuuntaan. Vuonna 2015 korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus on pudonnut 35,6 prosenttiin eli 2,2 prosenttiyksikköä 2000-luvun huipputasoa matalammaksi.

–Merkittävintä lienee kuitenkin se, että koulutustason nousu pysähtyi vuosina 1970–1975 syntyneiden ikäryhmään, kun siihen asti nousu oli ollut hyvin vakaata ja korkeasti koulutettujen osuus oli kasvanut noin neljä prosenttiyksikköä ikäryhmästä seuraavaan. 70-luvun jälkipuoliskolla syntyneiden koulutustaso jäi eri ikävaiheissa samalle tasolle kuin vuosikymmenen alkupuoliskolla syntyneillä. Nyt ikäryhmään kuuluvat ovat täyttäneet jo 35 vuotta, eikä heidän koulutustasonsa enää parane kuin muutamalla prosenttiyksiköllä. He ovat opiskelleet pääosin 2000-luvulla, Myrskylä toteaa kirjoituksessaan Tilastokeskuksen Tieto & trendit -sivustolla.

Tärkein syy lienee Myrskylän mukaan suomalaisnuorten maastamuutto.

–Suomalaisia muuttaa ulkomaille noin 10 000 hengen vuosivauhdilla, heistä yli puolet on 20–35-vuotiaita. Ulkomaille töihin menevistä suurimmalla osalla on oletettavasti korkea-asteen koulutus ja opiskelemaan lähtevistä huomattava osa jää hankittuine koulutuksineen sille tielle, hän kommentoi.

–Maastamuutto onkin ehkä tärkein syy siihen, miksi Suomen koulutustaso vajoaa muihin OECD maihin verrattuna. Ikäryhmittäinen tarkastelu paljastaa, että koulutustason nousu on pysähtynyt 70-luvun lopulla syntyneisiin. Juuri näihin ikäluokkiin maasta muuttaminen alkoi eniten vaikuttaa. Toinen, ehkä yhtä merkittävä syy on se, että maahan muuttaneiden koulutustietoja ei systemaattisesti kerätä. Jopa puolet korkea-asteen tutkinnoista saattaa jäädä tilastotiedostojen ulkopuolelle. Koulutuksen näkökulmasta muuttotase on negatiivinen: luovutamme hyvin koulutettuja ja saamme tilalle väkeä, jonka koulutuksesta ei saada tietoja, hän jatkaa.

Säästöpankkiryhmän pääekonomisti Timo Vesala pitää tietoja huolestuttavina.

–Nyt herätys! Aivovuoto ehkä suurin syy koulutustason heikentymiselle! Vakavan mietinnän paikka, hän kommentoi Twitterissä.