Antti Rinne kansanedustajille lähetetystä ”karmaisevasta paperista”: ”Suomi ei tarvitse natsismia”

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne vaatii Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen kieltämistä.

–Järjestö on kiellettävä. Suomi ei tarvitse natsismia, vastenmielistä rotuoppia ja perusoikeuksien rajoittamista, hän kirjoittaa Facebookissa.

Rinteen kannanotto liittyy Pohjoismaisen vastarintaliikkeen kansanedustajille lähettämään manifestiin, jossa se kertoo tavoitteistaan. Asiasta uutisoi torstaina ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

–Kokonaisuutena manifesti on karmaiseva paperi. Se, että manifesti on toimitettu kansanedustajille, alleviivaa sitä, että asiaan on otettava vahva kanta. Se kanta on, että Suomi ei tarvitse kansallissosialismia, Antti Rinne kommentoi.

Myös vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson on ottanut kantaa manifestiin.

–Pohjoismainen vastarintaliike lobbaa tehokkaasti päättäjiä oman lakkauttamisensa puolesta, hän tviittaa.

Poliisihallitus kertoi viime vuoden joulukuussa nostavansa kanteen Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen lakkauttamiseksi.

–Katsomme Pohjoismaisen Vastarintaliikkeen toiminnan olevan olennaisesti vastoin lakia ja hyviä tapoja, joten kanteen nostaminen ja asian saattaminen tuomioistuimen arvioitavaksi toiminnan lakkauttamista varten on perusteltua, poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen sanoi tuolloin.

Yhdistyslain mukaan yhdistyksen tarkoitus ei saa olla lain tai hyvien tapojen vastainen. Säännös saa merkitystä myös siinä tapauksessa, ettei yhteenliittymää ole rekisteröity yhdistykseksi, mutta se toimii yhdistyksen tavoin aatteellisin tavoittein ja vakiintunein toimintamuodoin.

