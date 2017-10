Listat paljastavat SAK:n ja SDP:n yhteydet – Antti Rinteen ex-avustaja kertoo tapaamisista

SDP ja SAK:n työntekijät ovat pitäneet tiiviisti yhtä Arkadianmäellä, ilmenee Open Knowledge Finlandin keräämistä eduskunnan vierailijatiedoista.

Vuoden 2016 toukokuusta vuoden 2017 huhtikuuhun SAK:n edustajat vierailivat kaikkiaan 74 kertaa eduskunnassa. Valtaosassa vierailuja isäntänä oli SDP:n edustaja. Vieraiden joukossa oli niin SAK:n talous-, koulutus- kuin työpoliittisia asiantuntijoita.

SDP:n puheenjohtajaa Antti Rinnettä tapasi seitsemästi Matti Hirvola, joka toimi aiemmin tämän erityisavustajana ja SDP:n ministeriryhmän sihteerinä. Hirvola toimi vuodenvaihteeseen asti SAK:n vaikuttajaviestinnän projektipäällikkönä.

–Tässä yhteydessä pidin tietenkin yhteyttä kansanedustajiin ja puoluejohtaja on aina relevantti henkilö SAK:n näkökulmasta, sanoo Uudelle Suomelle nykyisin SDP:tä lähellä olevan Kalevi Sorsa -säätiön projektitutkijana toimiva Hirvola.

–On ilman muuta selvää, että entisen pomon kanssa on ollut helppo pitää yhteyksiä ja olemme käyneet läpi ajankohtaisia kysymyksiä liittyen politiikkaan ja työmarkkinoihin, Hirvola kertoo tapaamisistaan Rinteen kanssa.

Hirvola korostaa, että hänen tehtäviinsä SAK:n vaikuttajaviestinnästä vastaavana projektipäällikkönä kuului olla yhteydessä laajalti kansanedustajiin.

–Paljon on ollut tapaamisia myös eduskunnan ulkopuolella. Puolueen puheenjohtajan osalta on selvää, että hän on hyvin kiireinen ja jos hänen kanssaan neuvonpitoa haluaa pitää, niin hän harvoin ehtii työhuonettaan kauemmaksi.

Hirvola ei peittele myöskään sitä, että hänellä on SDP:n jäsenkirja. Lisäksi hänet on nimitetty SDP:n talouspoliittisen työryhmän jäseneksi. Myös tässä ominaisuudessa Hirvola on vieraillut eduskunnassa. Työryhmään on kuulunut myös Joonas Rahkola, joka toimi aiemmin Rinteen erityisavustajana, eduskuntavaalitappion jälkeen SAK:n ekonomistina ja siirtyi viime joulukuussa jälleen SDP:n eduskuntaryhmään talouspoliittisen yksikön esimieheksi.

Onko SDP:llä ja SAK:lla erityissuhde?

–Ovathan tietenkin molemmat kansanliikkeet, sekä poliittinen että ammatillinen työväenliike, tavoitelleet sitä, että palkansaajien asema vahvistuu Suomessa. Toinen on tehnyt sitä ammatillisen järjestäytymisen kautta ja toinen poliittisen järjestäytymisen. Molempien juuret ovat samassa aatteellisessa perinnössä. Selvää on, että samanlaista yhteyttä edelleen on, Hirvola vastaa.

–Samanlainen tilanne on elinkeinoelämän puolella ja porvarillisen puolueen jäsenkirjoja löytyy sitten työnantajajärjestöissä. Suomalaisessa yhteiskunnassa sekä työ että pääoma ovat olleet hyvin järjestäytyneitä niin ammatillisesti kuin poliittisesti.

Open Knowledge Finlandin aineistosta ilmenee, että elinkeinoelämän järjestöistä Finanssialan keskusliitto on vieraillut ahkerimmin, 42 kertaa, eduskunnassa. Sen toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi kävi 19 kertaa eduskunnassa. Hän toimi aiemmin kokoomuksen europarlamentaarikkona. Eduskunnassa käsiteltiin kyseisenä ajanjaksona hallintarekisteriä.

”Vaikuttajaviestinnän oltava ehdottoman avointa”

Projektitutkija Matti Hirvola katsoo, että vaikuttajaviestinnän tulisi olla Suomessa ehdottoman avointa, eikä hän paheksu eduskunnan vierailijalistojen julkistamista.

–Avoimuus on tärkeä asia, enkä pidä sitä mitenkään hankalana, että tulee laajemmin julkisuuteen se, kenen kanssa poliitikot asioista keskustelevat. Kuuluu suomalaisen demokratian peruspiirteisiin, että on avoimet rekisterit ja tieto siitä, ketä poliitikot tapaavat.

Hänen mukaansa suhtautuminen lobbaamisen on vuosien saatossa muuttunut, eikä asian ympärillä ole enää samanlaista mystiikkaa tai demonisointia kuin aiemmin. Silti epäluuloja yhä on.

–Tässä on tapahtunut parantumista siihen verrattuna, mitä se on joskus aikanaan ollut. Vaikuttajaviestinnässä täytyy olla valmis siihen, että toiminnan on oltava ehdottoman avointa. Jos on piilotettuja agendoja, siinä tekee haittaa itselleen ja mahdollisesti niille tahoille, joita koitetaan niille agendoille vihkiä, Hirvola toteaa.

–Tähän vaikuttajaviestintään liittyy edelleen aika paljon epäluuloja. Luulen, että se ajan mittaan hälvenee, kun avoimuuden ja läpinäkyvyyden toimintaperiaatteet sekä -mallit lyövät läpi.