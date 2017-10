Keskustan kannatuksesta lähti neljäsosa – USU: ”Lapsille totesin, että jouluna nähdään”

Keskustan puoluesihteeri Jouni Ovaska myöntää, että keskustalla on kannatusongelma. Hän kertoo, että puolueessa päivitetään järjestökoneistoa ja kehitetään uusia malleja puolueen politiikan tekemiseksi.

Kannatusluvuista ovat huolissaan myös pitkäaikaiset keskustan kansanedustajat Seppo Kääriäinen ja Juha Rehula, joiden yhteenlaskettu eduskuntaura on 51 vuotta pitkä. Rehula on myös puolueen varapuheenjohtajana ja Kääriäinen on aiemmin toiminut keskustan puoluesihteerinä.

–Minä menen kentälle tapaamaan ihmisiä, ja olen jo lähtenyt. Lapsille totesin, että jouluna nähdään. Minulle ei keskustan varapuheenjohtajana riitä se, että olen huolissani, Rehula kertoo USU:lle.

Kääriäinen taas sanoo olevansa huolissaan kannatustrendistä. Jo viikko sitten Facebook-päivityksessään Kääriäinen huomautti, että keskustan kannatuskäyrä on jo pidemmän aikaa näyttänyt vain yhteen suuntaan – alas.

Runsaan vuoden aikana keskustan kannatuslukemista on Ylen puoluekannatusmittauksessa sulanut neljäsosa ja kannatus on nyt 15,8 prosenttia. Nykyisen puoluesihteerin tavoin Kääriäinen näkee, että puoluekoneessa on ropattavaa.

–Eihän se sellaisessa timmissä ole kuin aiemmin, entinen puoluesihteeri tuumii.

Keskustalaiset kokoontuvat lauantaina presidentti- ja maakuntaristeilylle. Pääministeri, puolueen puheenjohtaja Juha Sipilä on kertonut, että hänelle saa tulla sanomaan, kannattaako hänen jatkaa puolueen johdossa.

LISÄÄ AIHEESTA:

Keskustan kannatuksesta lähti neljännes – Seppo Kääriäinen: ”Ihmeteltävää on”

Keskustan ongelma kaupungeissa paljastui – ”Meitä maalataan nurkkaan”