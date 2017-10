Naisten asevelvollisuudelle tyrmäys konkaripoliitikoilta – Kanerva haluaa kutsunnat

Puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Ilkka Kanerva (kok.) laajentaisi kutsunnat koskemaan naisia. Ajatusta laajasta kansalaispalveluksesta tukevat valiokunnan jäsen Seppo Kääriäinen (kesk.) ja varajäsen Erkki Tuomioja (sd.). Kolmikko kuitenkin vastustaa yleisen asevelvollisuuden laajentamista naisiin. Puolustusvaliokunnassa on aluillaan asiaa koskeva hanke.

Kolmikon mielestä naiset tulisi velvoittaa jonkinlaiseen kansalaistaitokoulutukseen. Kanerva tarkentaa, että mahdollista olisi valita myös vapaaehtoinen asepalvelus, kuten nykyäänkin. Kanerva sekä ulkoasiainvaliokuntaan kuuluvat Kääriäinen ja Tuomioja kommentoivat asiaa torstaina eduskunnassa.

Kanerva ilmoitti syyskuussa eduskunnan täysistunnossa, että puolustusvaliokunta aikoo aloittaa hankkeen laajan kansalaispalveluksen edistämiseksi ja kertoo nyt asiasta Uudelle Suomelle tarkemmin. Puolustusministeri Jussi Niinistö (sin.) otti tuolloin uutisen ilolla vastaan ja totesi, että naisten kutsunnat ovat luultavasti ensi eduskuntavaalien kysymys, joka ratkaistaan seuraavissa hallitusneuvotteluissa. Lue tarkemmin (juttu jatkuu alla): Asevelvollisuus tulossa myös naisille? Ministerikin yllättyi eduskunnassa

Niinistö on jo aiemmin näyttänyt vihreää valoa naisten kutsunnoille. Kutsuntojen laajentamista naisiin on esittänyt myös vihreät, joka on saanut ajatukselle tukea perussuomalaisista. Samaa on vaatinut Varusmiesliitto. Lisäksi Keskustanuoret haluaisi ulottaa asevelvollisuuden myös naisiin.

Sen sijaan puolustusvoimain pääesikunta ei ole nähnyt naisten kutsunnoille tarvetta. Pääesikunnan mukaan sodan ajan joukkojen tarve ei vaadi asepalveluksen käyvien naisten määrän lisäämistä, minkä lisäksi naisten pakkokutsunnat kaksinkertaistaisivat kutsuntojen hinnan nykyisestä noin 7,4 miljoonasta eurosta.

Esimerkiksi Ruotsissa on järjestetty tänä syksynä ensimmäiset kutsunnat seitsemään vuoteen koskien sekä miehiä että naisia. Lisäksi Norjassa on tehty periaatepäätös siirtyä sekä miehet että naiset kattavaan asevelvollisuuteen, joka toisaalta on käytännössä kuitenkin vapaaehtoinen toisin kuin Suomessa.

”Naisia pitää ei-militarisoida”

Kanerva toteaa, että on yrittänyt virittää julkisuudessa keskustelua laajasta kansalaispalveluksesta, mutta olleensa hiukan epäonninen. Lue lisää: Naisille oma ”kansalaispalvelus”? – Arno Kotro: ”Kas kun ei emäntäkoulu”

–Minun ajatusmaailmassani se ei tarkoita sitä, että naiset kantavat kivääriä, mutta naisille tulisi myöskin kansalaispalveluvelvollisuus.

Kanervan mielestä naisten kansalaispalvelus olisi ”yksilön kannalta välttämätöntä ja edesauttaisi yhteiskunnan yleisiä tavoitteita erityisesti hybridi- ja kybermaailman olosuhteissa”. Hän huomauttaa, että maanpuolustusvelvollisuus kattaa kaikki sukupuolet.

–Pidän tärkeänä tietyllä tavalla ei-militarisoida naisia, Kanerva sanoo ja viittaa sen sijaan kansalaistaitoihin, joihin on hänen mukaansa tarve sukupuolesta riippumatta.

Kanervan mukaan puolustusvaliokunnassa aluillaan olevassa hankkeessa selvitetään, miten asiaa tulisi lähestyä. Tarkoitus on kuulla asiantuntijoita. Hän toivoo eduskuntaan lisäksi puolueetonta selvitystä, joka voisi olla vaikkapa parlamentaarinen, eikä ”palvelisi kenenkään ennakkokäsityksiä”. Asiaa tulisi hänen mielestään selvittää rauhallisesti ja monipuolisesti.

Kanervan mielestä hyvässä mallissa jokainen voisi valita yleisissä kutsunnoissa oman tapansa löytää kansalaispalvelumahdollisuus. Valintapaletissa olisi yhä mukana myös naisten vapaaehtoinen asepalvelus. Hänen mielestään nykymallin säilyttäminen on tärkeää.

–Suomen puolustusfilosofiassa on poikkeuksellisen tärkeää se, että meillä on laaja reservi.

Tuomioja: ”Asevelvollisuus miehiltäkin pois”

Kanervan ennakkokäsityksen mukaan puolen vuoden tai vuoden kansalaispalveluvelvollisuus olisi turhan rankka. Hän uskoo, että idean voisi panna täytäntöön kevyemmälläkin mallilla, joka ei välttämättä olisi Puolustusvoimien vastuulla.

–Sillä voisi olla aivan oma konseptinsa toteuttavaksi, Kanerva sanoo ja lisää, että kutsunnat koskisivat kutakuinkin nykyistä ikäluokkaa, jolloin oppimiskyky on korkealla tasolla.

Erkki Tuomioja painottaa vieläkin voimakkaammin järjestämisvastuuta. Hänen mielestään ei olisi ollenkaan järkevää antaa johtovastuuta Puolustusvoimille, mutta yleistä kansalaispalvelusta tulisi kehittää. Hänkään ei usko, että palvelus edellyttäisi kuukausien mittaisia koulutusjaksoja, vaan tarkoitus on luoda ihmisille lyhyemmässä ajassa perusvalmiuksia, joita voisi käyttää kriisitilanteissa. Varsinaista militarisoimista Tuomioja ei kuitenkaan halua lähteä lisäämään.

–En usko näkeväni, enkä myöskään toivo näkeväni koskaan asevelvollisuuden ulottamista naisväestöön Suomessa, Tuomioja sanoo ja perustelee kantaansa sillä, että pitkän aikavälin tavoitteena tulisi ottaa asevelvollisuus miehiltäkin pois.

Kääriäisen mielestä taas Suomella ei ole näköpiirissään sellaista vuotta, jolloin yleinen asevelvollisuus ulottuisi myös naisiin. Kääriäisen mukaan kyse ei ole tasa-arvosta, vaan "jokainen voisi kouluttautua siihen tehtävään, joka luontaisimmin hänelle sopii". Kääriäinen lähtee siitä, että jokaista suomalaista koskee maanpuolustusvelvollisuus.

–Luulisi, että siitä seuraa myös jotakin, joka edesauttaisi meitä toteuttamaan kriisi- ja onnettomuustilanteissa, kenties sotatilanteissakin, sitä velvollisuutta, olipa nainen taikka mies.

Sen sijaan muun muassa sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamo on puhunut asiasta nimenomaan tasa-arvon näkökulmasta. Hänen mukaansa miesten asevelvollisuus on omiaan ylläpitämään aikansa eläneitä ja erityisesti hoivaan liittyviä sukupuolirooleja.

–Yksinomaan miehiä koskeva asevelvollisuus vääristää nykyisin yhteiskunnallista kehitystä. Se aiheuttaa kohtuutonta haittaa nuorille miehille sijoittumisessa opiskeluun ja työelämään. On myös näyttöä siitä, että asevelvollisuudessa epäonnistuminen on yksi tekijä nuorten miesten nuoria naisia suuremmassa riskissä syrjäytyä opiskelusta ja työelämästä, Hiilamo totesi viime viikolla blogissaan.

