”Huolestuttavaa, poikkeuksellista ja äärimmäisen vakavaa” – 27 kuntapäättäjälle rikossyyte, ministeriö vaatii välittömiä toimia

Valtiovarainministeriö suhtautuu erittäin vakavasti Kittilän kuntapäättäjiä vastaan nostettuihin syytteisiin. Oulun syyttäjänvirasto ilmoitti tänään 27 kuntapäättäjää vastaan nostetuista syyteistä. Ministeriön mukaan asia on vietävä välittömästi valtuustoon.

Kittilän kunnanvaltuustossa, kunnanhallituksessa sekä tilapäisessä valiokunnassa edellisellä vaalikaudella toimineita jäseniä vastaan on nostettu syytteitä eri henkilöiden osalta työturvallisuusrikoksesta, työsyrjinnästä ja virka-aseman väärinkäyttämisestä sekä törkeästä virka-aseman väärinkäyttämisestä. Viimeksi mainitusta on nostettu syyte kunnan viidelle tilapäisen valiokunnan jäsenelle, kahdellekymmenelleyhdelle kunnanvaltuuston jäsenelle ja yhdelle varajäsenelle sekä neljälletoista kunnanhallituksen jäsenelle ja varajäsenelle.

Syytteet liittyvät kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomiseen ja epäasialliseen kohteluun sekä Oy Levi Ski Resort Ltd:n toimitusjohtajaa koskevan tutkintapyynnön perumiseen. Kaikki vastaajat ovat kiistäneet syytteet. Syyteharkinnassa on vielä muitakin epäilyjä.

Valtiovarainministeriö katsoo, että rikosnimikkeiden vakavuuden ja syytettyjen henkilöpiirin laajuuden vuoksi luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan koskeva asia on vietävä välittömästi valtuustoon. Kunnan vastauksessa esitetty aikataulu on ministeriön mukaan liian pitkä

–Valtiovarainministeriö toteaa, että Kittilän tilanne on kuntakentässä huolestuttava, poikkeuksellinen ja äärimmäisen vakava. Valtiovarainministeriö on jo aiemmin pyytänyt kunnalta selvitystä siitä, mihin toimenpiteisiin kunta on ryhtynyt Keskusrikospoliisin (KRP) toukokuussa julkistaman tiedotteen sekä luottamushenkilöiden pidättämistä luottamustoimestaan koskevan aloitteen johdosta, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Valtiovarainministeriöön 12.10. saapuneen vastauksen mukaan Kittilän kunta on pyytänyt selvitystä esitutkinnassa olleilta henkilöiltä ja heidän vastausaikansa päättyy 16.10. Kunta on ilmoittanut käsittelevänsä asian viimeistään 17.11. pidettävässä ylimääräisessä kunnanvaltuuston kokouksessa.

Ministeriö viittaa kesäkuun alussa voimaan tulleeseen kuntalain muutokseen, jota on kutsuttu Lex Kittiläksi. Se mahdollistaa valtion puuttumisen kunnan päätöksentekoon kriisitilanteessa tarvittaessa. Ministeriö huomauttaa, että kuntalain mukaan valtuuston on luottamushenkilön toimessaan tekemäksi epäiltyä virkarikosta koskevan esitutkinnan tai oikeudenkäynnin ajaksi pidätettävä luottamushenkilö toimestaan, jos se on kunnan päätöksenteon uskottavuuden ja luotettavuuden turvaamiseksi välttämätöntä ottaen huomioon epäillyn rikoksen vakavuus, mahdollinen toistuvuus ja muut seikat.

–Kuntalain lähtökohta on, että kunnalla on ensisijainen vastuu selvittää hallinnon vaikeutensa. Kuntalain mukaiseen valtiovarainministeriön käynnistämään selvitysmenettelyyn ei ole tarvetta eikä perustetta, mikäli kunta on ryhtynyt asiassa riittäviin toimenpiteisiin, ministeriön tiedotteessa todetaan.

Kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen (kesk.) vaatii Twitterissä, että Kittilän kunnan on ”ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin kuntapäättäjiä koskevien vakavien syytteiden vuoksi”. Ylelle hän sanoo, että syytteessä olevien on vetäydyttävä syrjään välittömästi.

Kuntalain mukaan luottamushenkilö voi myös itse vetäytyä hoitamasta luottamustoimea. Valtiovarainministeriöllä on valmiudet käynnistää poikkeuksellisissa hallinnollisissa vaikeuksissa olevaa kuntaa koskeva selvitysmenettelyn valmistelu nopealla aikataululla.

Selvitysmenettelyn tarkoituksena on auttaa kuntaa turvaamaan kunnan päätöksentekokyky ja hyvä hallinto poikkeuksellisessa tilanteessa. Selvityshenkilö tai selvitysryhmä laatii yhteistyössä kunnan kanssa kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ehdotuksen tarvittaviksi toimenpiteiksi kunnan hallinnon saattamiseksi kuntalain ja muiden lakien mukaiseksi. Kunnanvaltuuston velvollisuus on käsitellä ehdotus ilman aiheetonta viivytystä.

