Oppositio jyräsi harvinaisen äänestyksen kuntoutusrahoista – Sotaveteraanit pettyivät ”näytelmään”

Eduskunnassa on järjestetty tänään poikkeuksellinen äänestys, jonka voitti harvinaisesti oppositio. Kyse oli Krista Kiurun (sd.) lausumaehdotuksesta, joka koski veteraanien rahoja. Ensimmäinen äänestys meni tasan ja toinen päättyi 70–71. Sotaveteraaniliitto ei kuitenkaan ole asiasta riemuissaan. Toiminnanjohtaja kertoo Uudelle Suomelle syyn.

Tasapelin vuoksi jouduttiin järjestämään harvinainen lippuäänestys, jonka oppositio voitti. 59 edustajaa oli poissa äänestyksen aikaan. Kukaan ei äänestänyt tyhjää.

–Veteraanit voittivat 70-71! Eduskunnassa tehtiin todella historiaa, kun oppositio jyräsi tänään hallituksen äänestyksessä, mikä käsitteli riittävää lisärahoitusta veteraanien kuntoutukseen ja palveluihin, Kiuru kirjoittaa Facebookissa.

Kiuru kertoo tehneensä SDP:n eduskuntaryhmän puolesta lausumaesityksen, jonka mukaan lisääntyneitä verotuloja käytettäisiin enemmän veteraanien kuntoutukseen ja palveluihin syksyn lisätalousarviossa. Lausuman mukaan ”eduskunta edellyttää, että hallitus varaa riittävät määrärahat veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin ja arvioi jatkossa määrärahan tason todellisen tarpeen mukaan”.

–Pidimme itsestään selvänä, että veteraanirahojen riittävä taso turvataan. Talouskasvun lisääntyessä verotuloja oli tullut miljardilla eurolla lisää, mikä esitettiin ohjattavaksi lainanlyhennyksiin. SDP piti kohtuullisena, että talouskasvun hedelmiä olisi tullut jakaa veteraanien riittävään tukeen, Kiuru kirjoittaa.

–Olen iloinen ja ylpeä sanoessani, että eduskunnassa todella voi vaikuttaa. Yksittäisenkin edustajan esitys voi jopa mennä läpi, vaikka alun perin hallituspuolueet vastustivatkin. Ehkä näiden dramaattisten vaiheiden jälkeen veteraanien kuntoutukseen ja palveluihin laitetaan jatkossa riittävästi rahaa. Eduskunnan 71 lippua veteraaneille on uusi alku sille, että elossa olevat veteraanimme ja heidän tarpeensa otetaan jatkossa vakavasti, Kiuru iloitsee.

Voitonriemuissaan on ollut myös vasemmistoliitto. Entinen puheenjohtaja Paavo Arhinmäki ihmetteli Twitterissä, ”kuinka kauan eduskunnassa kestää horjuvan hallituksen valta”. Hallituksen horjumiseen viittasi Twitterissä myös vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Hanna Sarkkinen (vas.).

”Pikkuisen oudoksuttaa”

Viime vuonna vastaavan tyyppisestä lausumasta sovittiin loppuvuodesta yksimielisesti. Hallitus toikin veteraaneille lisärahaa syksyn lisätalousarvioesityksessä, kun rahat näyttivät loppuvan. Veteraanien kuntoutukseen ja kotiin vietäviin palveluihin osoitettiin 11,6 miljoonan euron lisärahoitus. Valtiovarainvaliokunta oli tyytyväinen hallituksen esitykseen.

Hallitus on Sotaveteraaniliiton tiedon mukaan sitoutunut siihen, että veteraanien rahat turvataan vastaavaan tapaan myös ensi vuonna, eikä liitossa ole koettu rahojen olleen uhattuna. Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen kommentoikin Twitterissä, että ”veteraanien määrärahojen riittävyys olisi kyllä turvattu ilman ponttakin, kuten tänäkin vuonna”.

Sotaveteraaniliiton pitkäaikainen toiminnanjohtaja Markku Seppä sanoo Uudelle Suomelle liiton odottaneen eduskunnasta vastaavaa yhteistä lausumaa ensi vuoden osalta. Hän on pettynyt siihen, että asiasta on tehty poliittinen.

–Tässä asiassa ei saa politikoida, vaan tässä täytyy tehdä isänmaan kannalta hyviä ratkaisuja yhdessä. Kävimme tapaamassa eduskuntaryhmiä pari viikkoa sitten ja sielläkin tämä asia tuotiin esille, että tällä tavalla sitten vietäisiin. Jostakin syystä oppositio otti tavallaan tällaisen aloitteen tai ehdotuksen tässä päästäkseen näkyville tietyissä asioissa, Seppä sanoo selvästi pettyneenä opposition toimintaan.

–Pikkuisen tietysti oudoksuttaa tämä, että viime vuonna ryhmät tekivät yhteisratkaisun ja tänä vuonna nyt sitten ei.

Sepän mukaan viime vuonna vastaava päätös hoidettiin vasta marraskuussa. Hän huomauttaa, että liitto haluaisi kuntoutusrahojen turvaksi lain, jotta samanlaista aikaa vievää kuviota ei tarvitsisi käydä joka vuosi uudelleen läpi ja ”näytelmät vältettäisiin”.

–Tämä on vähän kurjaa, että näin menee, mutta tietysti lopputulema on ihan ok, mutta ei välttämättä tällaisen näytelmän kautta.

–Tärkeintä on tietysti se, että veteraanit tulevat saamaan kuntoutukseen ja palveluihin rahoja, minkä tarvitsevat.

Liiton tavoitteena on samansisältöinen laki kuin sotainvalideilla, joille korvataan kunnalliset palvelut lain turvin.

Tämän vuoden veteraanirahojen loppumisen taustalla on se, että kunnat ovat aktivoituneet ja alkaneet järjestää veteraanipalveluja aiempaa tehokkaammin, mistä syystä myös rahaa on kulunut aiempaa enemmän. Aikaisempina vuosina kunnat ovat jopa palauttaneet käyttämättä jäänyttä veteraanirahaa. Kuntien välillä on isot erot siinä, miten tehokkaasti veteraanien palvelut järjestetään.

Syksyn lisäyksen johdosta rintamaveteraanien kuntoutukseen ja avopalveluihin on käytettävissä tänä vuonna yhteensä 52,9 miljoonaa euroa.

Kuinka kauan eduskunnassa kestää horjuvan hallituksen valta? Veteraaniponsi meni jo tasan. #Eduskunta pic.twitter.com/khUKt15zAG — Paavo Arhinmäki (@paavoarhinmaki) 13. lokakuuta 2017

Hallitus horjuu, opposition ponsiesitys voitti tiukan äänestyksen jälkeen #eduskunta #politiikka — Hanna Sarkkinen (@HSarkkinen) 13. lokakuuta 2017