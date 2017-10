Sote-sotku johtamassa uuteen hallituskriisiin? Ministeri: ”Hallituksella ei ole varaa mokata tätä”

Perhe- ja peruspalveluministeri ja hallituksen reformiministeriryhmän sotesta vastaava puheenjohtaja Annika Saarikko (kesk.) ei pidä sote-uudistuksen lykkääntymistä dramaattisena asiana.

Saarikko kertoi torstaina, että valinnavapautta koskeva lakiluonnos ”tarvitsee vielä sote- ja perustuslakiasiantuntijoiden arvion muutamasta kohdasta”. Alun perin hallituspuolueiden eduskuntaryhmien oli määrä käsitellä lakiluonnoksia ryhmäkokouksissaan torstaina.

–Nyt tähän koko kokonaisuuteen halutaan asiantuntijoiden näkemys. Meillä ei ole särkymävaraa tämän aikataulun osalta, jotta paketti astuu voimaan 2020. Aikataulu on hyvin tiukka, jotta tämä saadaan valmiiksi tällä vaalikaudella. Ne kaksi kriteeriä, joita nyt arvioidaan ovat perustuslainmukaisuus ja käytännön toimeenpanomahdollisuudet, Saarikko kertoi Ylen Ykkösaamussa lauantaina.

–Oli hallituksen yhteinen päätös, että otetaan se aika mitä tarvitaan, jotta asiantuntijat arvioivat tämän kestävyyttä käytännössä. Aikataulullisista syistä saamme nämä arviot ensi viikolla, hän jatkoi.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on väläyttänyt jo uuden hallituskriisin mahdollisuutta. Aalto sanoo, että tilanteesta jää väistämättä vaikutelma, että vaikeudet taitavat olla suuremmat kuin mitä ministerit Saarikko ja Risikko julkisuuteen ovat sanoneet.

–Viime kädessä tämä härdelli on koitunut kansalaisten vahingoksi, kun välttämätöntä uudistustyötä ei ole pystytty kunnolla edes käynnistämään. Otetaan nyt lusikka kauniiseen kouraan. Lopetetaan politikointi ja poterointi ja tehdään asiantuntijoita oikeasti kuunnellen sellainen sote-uudistus, joka toteuttaa soten alkuperäiset tavoitteet, ilman suuria riskejä ja ilman perustuslakiongelmia. Muuten edessä voi olla taas hallituskriisi ja entistäkin nurinkurisempi kompromissien kompromissi, Aalto kommentoi blogissaan.

Saarikon mukaan nyt ei olla lähellä hallituskriisiä.

–Nyt tarvitsemme selvän käsityksen siitä, että soten asiantuntijat ja perustuslain asiantuntijat tukevat tätä. Minusta hallituksella ei ole varaa mokata tätä. Minusta me emme ole lähellä hallituskriisiä, minulla on aika vahva käsitys siitä, että koko hallitus, myös kokoomus, kokee vastuuta tästä.

Aalto sanoo, että uudesta valinnanvapausmallista julkisuuteen tihkuneiden tietojen nojalla se vaikuttaa edelleen vaikeasti toteutettavalta ja riskialttiilta niin perustuslain kuin myös kustannusten hallinnan, palveluiden integraation ja yhdenvertaisten palveluiden saatavuuden kannalta.

–Hallitus on pyrkinyt taivuttamaan valitsemansa markkinavetoisen valinnanvapausmallin perustuslain raameihin. Tällä tavalla ei ole saatu markkinamalliin sisältyviä ratkaisevia rakenteellisia ongelmia ja riskejä poistettua. Uuden mallin etenemismahdollisuudet näyttävät heikoilta – jälleen kerran. Kokoomuksen uppiniskaisuus markkinamallin ainoana edistäjänä hinnalla millä hyvänsä voi olla kohtalokasta koko uudistuksen toteuttamisen kannalta.

Julkisuuteen tulleiden tietojen mukaan keskustalla ja kokoomuksella on eriävät tulkinnat siitä, mitä valinnanvapauden asiakassetelin piiriin kuuluu. Sisäministeri Paula Risikon (kok.) mielestä kansalaisella on subjektiivinen oikeus saada maakunnalta asiakasseteli ilman harkintaa, mutta Saarikko on puhunut rajatummasta oikeudesta.

Touko Aallon mukaan kyse onkin ”puhtaasti poliittisesta kiistasta” keskustan ja kokoomuksen välillä.

–Monivuotisen prosessin aikana on kertynyt riittävästi tietoa ja taustalla on valtavasti hyvää valmistelutyötä uudistuksen toteuttamiseksi, hän kommentoi.

Saarikko vakuutti Ykkösaamussa, että sote-lakiluonnos lähtee lausuntokierrokselle marraskuun alussa.

