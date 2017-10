Näkökulma: Nyt käynnistyi Juha Sipilän puheenjohtajakampanja

Keskustalaiset lähtevät lauantaina kehnojen kannatuslukujen saattelemina Maakunta- ja presidentinvaaliristeilylle. Kun oppositiosta on eduskunnassa huudettu, että kasvu ei kuulu kaikille, on pääministeripuolue joutunut tuntemaan sen nahoissaan.

Vielä vuosi sitten heinäkuussa pääministeripuolueen kannatus oli 21,8 prosenttia, kun se nyt on valunut 15,8 prosenttiin. Laskua on siis kertynyt neljänneksen verran. Kasvusta on päässyt nauttimaan paitsi Suomen talous myös hallituskumppani kokoomus.

Keskustan kannatusluvut ovat niin kehnoja, että puolueen varapuheenjohtaja, entinen perhe- ja peruspalveluministeri Juha Rehula ilmoitti, että on kotona tavattavissa seuraavan kerran jouluna. Siihen asti mennään kenttää kierrellessä. Myös puoluesihteeri Jouni Ovaska on joutunut myöntämään, että puoluekone yskii.

Nyt lauantaina lähtevä puolueristeily on tärkeä puolueen puheenjohtajalle, pääministeri Juha Sipilälle. Viikon sisään Sipilä on kahdessa tv-haastattelussa painottanut, että hän mittauttaa talven aikana omaa kannatustaan puolueväen keskuudessa ja tekee sitten ratkaisun, pyrkiikö jatkokaudelle ensi kesän puoluekokouksessa. Lännen Median kyselyn mukaan jatkon soisi joka toinen keskustan kannattaja.

–Ihmiset saavat tulla kertomaan, onko sitä kannatusta vai eikö sitä ole, Sipilä yllytti MTV:n Huomenta Suomessa viitaten myös puolueristeilyyn.

Sipilä on siis käynnistänyt oman puheenjohtajakampanjansa. Hänen retoriikkansa muistuttaa Sauli Niinistöstä, joka halusi kerätä ensin noin 100 000 allekirjoitusta ennen kuin varsinaisesti edes suostui ehdokkaaksi. Jos keskustan puheenjohtajakampanjassa kerättäisiin kannatuskortteja, ne jaettaisiin nyt.

–En kyllä väkisin pukkaa sinne. Jos tukea ja kannatusta ei löydy, niin silloin se [puheenjohtajuus] on muiden tehtävä, Sipilä sanoi viime lauantaina Ylen Ykkösaamussa.

Puheenjohtajakampanjan käynnistymistä alleviivasi Sipilän linjaus nollakorotusten kohtuuttomuudesta. Näillä sanoilla Sipilä puuttui Metsäteollisuuden ja Paperiliiton sopimusneuvotteluihin. Ja kun biotaloutta hehkuttava Sipilä hyppii Metsäteollisuuden varpaille, kertoo se ennen muuta kadonneiden kannattajien metsästyksestä.

Keskustasta arvioidaan Uudelle Suomelle, että lomarahaleikkaajaksi ja kiky-ankeuttajaksi julkisuudessa leimautunut Sipilä myös koki tarvetta asettua nyt palkansaajan puolelle.

Kirjoittaja on Uuden Suomen toimittaja.