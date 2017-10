Kansanedustaja, entinen puolustusministeri Stefan Wallin (r.) pitää kysymystä Suomen Nato-jäsenyydestä ajankohtaisena, mutta ei kannata kansanäänestystä Natosta. Hänen mielestään se olisi "riskialtis operaatio".

–Siitä tulisi herkullinen maalitaulu niille, jotka kokevat hybridimanipulaation asiakseen, ja joilla on siihen kapasiteettia. Nato-kansanäänestys olisi kuin kattaisi herkkulautasen karhun pesään, Wallin sanoi lauantaina juhlapuheessaan Etelä-Suomen Sotainvalidiliiton 50-vuotisjuhlassa Vantaalla.

–Keskustelu jäsenyydestä on käytävä faktoilla eikä fiktiolla, substanssilla eikä tunteilla, hän kommentoi.

Wallin otti myös kantaa Venäjän uuden Suomen suurlähettilään tuoreeseen lausuntoon. Suurlähettiläs Pavel Kuznetsov sanoi viikko sitten, että Suomen mahdollinen Nato-jäsenyys johtaisi automaattisesti vastareaktioihin Venäjällä.

–Tuntuu itäiseltä tuulahdukselta menneisyydestä, kun Venäjän uusi suurlähettiläs uhkaa ”vastatoimilla” jos Suomi liittyy Natoon. Toisaalta itse viestissä ei ole paljoa uutta. Venäjä on protestoinut joka kerta kun Nato on laajentunut. Silti on selvää, että lausunnon oli tarkoitus vaikuttaa suomalaiseen mielipidekehitykseen. Meidän on tarkoitus niin sanotusti ymmärtää pysyä aisoissa, Wallin analysoi.

Suomi on vuodesta 1994 NATO:n kumppanuusmaa, mutta se ei oikeuta niihin turvallisuustakeisiin, joihin vain jäsenyys oikeuttaa.

RKP:n presidenttiehdokas Nils Torvalds ilmoitti viime sunnuntaina kannattavansa Suomen Nato-jäsenyyttä. Hän on ensimmäinen presidenttiehdokas, joka avoimesti on Nato-jäsenyyden kannalla.

